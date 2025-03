Adv Dinâmico: IA conecta advogados e clientes

Ao criar um perfil na plataforma, o advogado seleciona suas áreas de especialização. A inteligência artificial (IA) analisa os casos recebidos e conecta o cliente aos profissionais mais adequados. O advogado, então, recebe casos alinhados à sua especialidade e decide se deseja entrar em contato com a pessoa pelo WhatsApp. Assim funciona a solução Adv Dinâmico, criada pelo Grupo Correspondente Dinâmico.

A empresa teve a ideia de desenvolver a plataforma ao identificar que muitos advogados enfrentam dificuldades para captar clientes e obter novos casos. Por outro lado, notou-se que os usuários também encontram barreiras para localizar profissionais e obter um contato rápido com eles, como explica Priscila Pinheiro, advogada e CEO do grupo Correspondente Dinâmico.

“A transição dos processos físicos para o digital e a flexibilização da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em relação à advocacia no meio digital foram fatores determinantes para a criação do Adv Dinâmico”, diz Pinheiro.

O Adv Dinâmico também busca facilitar a vida do cliente, que pode descrever seu caso em minutos e receber orientação jurídica sem precisar preencher longos formulários. Isto é, uma pessoa com uma demanda ligada a aposentadoria é conectada com um advogado previdenciário, por exemplo.

“Utilizamos o crivo da OAB para garantir que todos os advogados cadastrados tenham permissão para advogar. O acesso à plataforma é restrito a profissionais com OAB ativa e válida, conferindo credibilidade e segurança ao serviço”, declara Pinheiro.

A fim de evitar que alguém sem autorização para advogar use dados de terceiros na plataforma, é realizada uma verificação dos perfis dos advogados, cruzando dados de fontes oficiais para validar a autenticidade, salienta Gian Nunes, cofundador do Grupo Correspondente Dinâmico.

Para a tecnologia funcionar corretamente, a empresa usa algoritmos avançados de IA treinados especificamente para o contexto jurídico. “Estamos em constante pesquisa e evolução para aprimorar o matchmaking [conexão] entre casos e advogados especializados”, acrescenta Nunes.

A ideia é fazer com que a IA utilizada na solução se torne cada vez mais assertiva ao classificar e recomendar casos com base no histórico de atendimentos ? em outras palavras, é como se a tecnologia fosse “aprendendo” à medida que é usada. Dessa forma, os advogados podem receber demandas cada vez mais alinhadas ao seu perfil de atuação e padrões de uso da plataforma.

“Nosso objetivo é ser referência em tecnologia para o setor jurídico, democratizando o acesso à justiça e facilitando a conexão entre clientes e advogados. Além disso, queremos permitir que os advogados concentrem seus esforços no atendimento e cuidado com seus casos, sem precisar se preocupar com estratégias de captação de clientes”, finaliza Nunes.

Para saber mais, basta acessar: https://advdinamico.com.br/