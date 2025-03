Estudos revelam novos benefícios da própolis

A própolis é uma substância natural composta por resinas e bálsamos vegetais, óleos essenciais e aromáticos, ceras, pólens e outras substâncias orgânicas secretadas pelas abelhas. É um dos compostos naturais mais estudados na medicina devido às suas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladoras.

O diretor de Operações da APISVIDA, empresa especializada na produção de produtos apícolas para a saúde, Luiz Felipe Matiazzi, explica que o potencial terapêutico da própolis se deve à riqueza em flavonoides e compostos fenólicos, que ajudam a proteger o organismo contra infecções e processos inflamatórios.

“A própolis é um tesouro da natureza que vem sendo redescoberto pela ciência moderna. Seu potencial terapêutico vai muito além do que conhecemos hoje e novas pesquisas continuam revelando seus benefícios para diversas áreas da saúde”, afirma.

O profissional destaca três aplicações da resina que considera altamente promissoras:

Saúde metabólica e diabetes: estudos indicam que a própolis pode auxiliar na redução dos níveis de açúcar no sangue e na proteção contra as complicações do diabetes, devido à sua ação antioxidante e anti-inflamatória;

estudos indicam que a própolis pode auxiliar na redução dos níveis de açúcar no sangue e na proteção contra as complicações do diabetes, devido à sua ação antioxidante e anti-inflamatória; Saúde bucal: a própolis vem sendo amplamente utilizada na odontologia por suas propriedades antimicrobianas, ajudando na prevenção de cáries, gengivites e aftas;

a própolis vem sendo amplamente utilizada na odontologia por suas propriedades antimicrobianas, ajudando na prevenção de cáries, gengivites e aftas; Terapias imunológicas: com a crescente busca por alternativas naturais para fortalecer a imunidade, a própolis se destaca como um modulador imunológico, capaz de auxiliar no combate a infecções virais e bacterianas.

Estudos científicos comprovam os benefícios da própolis

Diferentes estudos apontam os benefícios da própolis no tratamento e prevenção de diversas doenças. De acordo com um artigo publicado na revista Biomedicine & Pharmacotherapy e noticiado pela CNN Brasil, o consumo diário de 500 miligramas da substância por pessoas que vivem com HIV pode reduzir significativamente os níveis plasmáticos de malondialdeído, um indicador de estresse oxidativo.

Em casos de doença renal crônica, a própolis pode ter um efeito antiproteinúrico, conforme apontado por um estudo clínico da Universidade de São Paulo (USP). No Brasil, 120 mil pessoas fazem hemodiálise e a substância pode ser um tratamento complementar para esses pacientes.

Já o uso da própolis na cicatrização da pele foi analisado por profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em pacientes internados na Unidade de Queimados, conforme matéria da Superinteressante. Segundo o acompanhamento feito pelos especialistas, o uso de um gel à base da resina se mostrou bastante eficiente para a recuperação da pele.

Outra doença cujos sintomas podem ser amenizados pelo uso da própolis é o Parkinson. Conforme explica uma matéria da Folha de S.Paulo, escrita pelo professor do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Fulvio Alexandre Scorza, estudos experimentais e clínicos têm evidenciado o papel anti-inflamatório e antioxidante da resina no cérebro. Esses efeitos auxiliam na redução da neurodegeneração e na melhora dos sintomas motores e não motores.

Tecnologia na produção da própolis

A APISVIDA lançou, em maio do ano passado, a Nanoprópolis®, uma nova tecnologia para a produção do extrato aquoso de própolis. O projeto, desenvolvido em parceria com a USP, no campus da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP), permite encapsular os ativos dos extratos de própolis dentro de nanopartículas. A novidade tem como característica o aumento da absorção e da estabilidade dos componentes, além da produção de uma solução aquosa com alta concentração da substância.

De acordo com Luiz Felipe Matiazzi, a utilização da própolis pode ser facilmente incluída no dia a dia, seja na forma de extrato, spray ou cápsulas. “A recomendação é ingerir 30 gotas do extrato convencional ou 15 gotas da Nanoprópolis diariamente, diluídas em até 100 ml de água ou suco. O consumo diário pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo infecções, gripes e resfriados”, acrescenta.

O especialista destaca que a nanotecnologia pode revolucionar a forma como os compostos bioativos da própolis são absorvidos pelo organismo. “Ela permite a encapsulação das substâncias em nanopartículas, melhorando sua solubilidade e biodisponibilidade. Isso significa que os compostos chegam de maneira mais eficiente às células, potencializando seus efeitos terapêuticos. Além disso, a nanotecnologia permite uma liberação controlada e prolongada dos ativos no organismo, otimizando os benefícios com menores dosagens”, detalha.

Diferentes tipos de própolis e suas propriedades

Luiz Felipe Matiazzi ressalta que a principal diferença entre os tipos de própolis está na sua origem botânica e na composição de flavonoides e compostos bioativos. Os principais tipos são:

Própolis Verde: extraída da Baccharis dracunculifolia, conhecida como "alecrim-do-campo", uma planta nativa do Brasil. Destaca-se por sua alta concentração de artepilin C, um composto com ação antioxidante e anticancerígena;

extraída da Baccharis dracunculifolia, conhecida como "alecrim-do-campo", uma planta nativa do Brasil. Destaca-se por sua alta concentração de artepilin C, um composto com ação antioxidante e anticancerígena; Própolis Marrom: encontrada em diversas regiões, é o tipo mais comum devido ao mix de origem botânica e amplamente distribuído. Possui um perfil diversificado de compostos bioativos, sendo utilizada principalmente para fortalecer a imunidade e auxiliar nos cuidados gerais à saúde;

encontrada em diversas regiões, é o tipo mais comum devido ao mix de origem botânica e amplamente distribuído. Possui um perfil diversificado de compostos bioativos, sendo utilizada principalmente para fortalecer a imunidade e auxiliar nos cuidados gerais à saúde; Própolis Vermelha: derivada da Dalbergia ecastaphyllum, conhecida como "rabo-de-bugio", uma planta típica das regiões mangues do Nordeste brasileiro. Rica em isoflavonas e neoflavonoides, apresenta propriedades antifúngicas, antibacterianas e antioxidantes. Além disso, estudos indicam seu potencial efeito protetor ao sistema cardiovascular e sua aplicação promissora no combate a células tumorais.

Para mais informações, basta acessar o site oficial da APISVIDA