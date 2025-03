Contajá alcança a marca de 10 mil clientes

Há oito anos no mercado de contabilidade, a Contajá anunciou uma nova conquista: o marco de 10 mil clientes. Em 2024, foram 5 mil novos clientes e as estimativas internas indicam que os números continuarão crescendo.

João Henrique Costa, CEO da Contajá, afirma que compreender as dificuldades enfrentadas pelos empresários brasileiros permitiu à empresa desenvolver soluções alinhadas às necessidades do público-alvo.

“Sempre buscamos diferenciais competitivos para alcançar os clientes. Isso envolve desde o processo comercial, no primeiro contato com um potencial cliente, até o dia a dia desse cliente na nossa plataforma, entregando uma solução de contabilidade com tecnologia escalável e especializada”, explica.

De acordo com o empresário, cada nova etapa da Contajá trouxe diferentes desafios, e a equipe precisou entender e se adaptar aos múltiplos contextos. “No início da jornada, o desafio era de convencimento dos primeiros clientes, algo que foi sendo ajustado e aprimorado ao longo do tempo”, relembra João.

Além disso, o CEO destaca outros pilares fundamentais para a fundação, como construir um time especializado, desenvolver um produto de tecnologia escalável capaz de entregar um melhor custo-benefício ao mercado e encontrar vantagens competitivas na distribuição da plataforma.

Evolução do mercado

João relembra que, quando a Contajá foi fundada, as primeiras empresas que procuravam seus serviços eram as chamadas early adopters, dispostas a experimentar algo novo, especialmente em um mercado que não havia evoluído muito ao longo do tempo. “Era necessário explicar aos empresários como funcionava essa nova dinâmica de contabilidade e por que contratar uma contabilidade online era um caminho seguro e, possivelmente, mais econômico”, enfatiza.

Hoje, o empresário afirma que a dinâmica do mercado mudou. Muitas empresas já optam diretamente pela contabilidade online e veem a Contajá como uma das principais opções nesse segmento, sem considerar a contabilidade tradicional.

“Não precisamos mais competir apenas por preço, pois outras funcionalidades já estão difundidas nesses comparativos: praticidade ao resolver tudo online, agilidade graças a soluções tecnológicas aplicadas na entrega, menor incidência de erro devido às automações; além da exposição a um hub de serviços e soluções que acompanham a plataforma digital”, afirma João.

O papel da tecnologia

A tecnologia desempenhou um papel fundamental na construção da marca Contajá, as soluções tecnológicas desenvolvidas têm como premissa atender clientes em todo o território nacional, adaptando-se às exigências das legislações estaduais e municipais.

“Essa abordagem também possibilita oferecer serviços com custos menores em comparação ao mercado tradicional. A escalabilidade sempre foi um pilar estratégico para a empresa, sustentada por nossas plataformas, automação e inteligência artificial. Com essas ferramentas, atingimos 10 mil clientes e continuamos evoluindo para alcançar resultados ainda maiores no futuro”, frisa.

Para a posteridade, João afirma que a ideia é continuar ampliando o diferencial competitivo da empresa, focando tanto nos canais de distribuição quanto no desenvolvimento do produto.



“Chegamos aos 10 mil clientes, mas o objetivo é muito maior do que isso. Estamos em um país com mais de 20 milhões de CNPJs ativos. Entendemos que estamos posicionados para correr uma maratona de crescente acúmulo de market share, buscando entregar o melhor custo-benefício de contabilidade para Pequenas e Médias Empresas no Brasil”, finaliza.

Para mais informações sobre a solução de contabilidade online da Contajá, basta acessar https://contaja.com.br/