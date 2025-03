Conectel expande rede de fibra óptica em Salvador

A Conectel Multioperadora, operadora de telefonia fixa STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), segue expandindo sua rede de fibra óptica em Salvador, Bahia. O projeto abrange o principal centro empresarial da cidade, no bairro Caminho das Árvores, e se estende para regiões estratégicas como Costa Azul, Imbuí e Pituba.

Essa ampliação reforça o compromisso da empresa em disponibilizar conexões de alta performance, visando garantir maior estabilidade e confiabilidade tanto para empresas quanto para residências.

Tecnologia de ponta para empresas e condomínios

Para Paulo Henrique, gerente comercial da Conectel Multioperadora, a iniciativa não apenas busca fortalecer a infraestrutura para o segmento corporativo, mas também possibilita que os moradores dessas regiões tenham acesso a serviços de internet ultrarrápida e altamente estável.

"Nosso objetivo é proporcionar uma infraestrutura robusta e segura, com atendimento 100% humanizado. Além disso, contamos com infraestrutura redundante para assegurar a continuidade e o alto desempenho do serviço, sempre focando na experiência do cliente", afirma Paulo Henrique.

A Conectel opera uma rede híbrida de fibra óptica, combinando distribuição aérea e subterrânea. Ambas as rotas possuem redundância, o que minimiza riscos de interrupção no serviço, mesmo em caso de eventuais danos na infraestrutura.

"Para garantir uma resposta rápida em manutenções e suporte técnico, temos equipes estrategicamente distribuídas por Salvador, prontas para atender nossos clientes com agilidade", reforça o gerente.

Conectividade e modernização

A expansão da fibra óptica está alinhada à crescente demanda por maior velocidade, flexibilidade e segurança nas comunicações, um processo impulsionado por políticas públicas como o Plano Geral de Metas para a Universalização do STFC. Segundo a Associação Nacional para Inclusão Digital (Anid), essa iniciativa visa levar infraestrutura de telecomunicação a 1,5 mil cidades ainda este ano.

Paulo Henrique destaca a importância desse avanço para o setor: "A expansão da infraestrutura de fibra óptica promove não apenas inclusão digital e desenvolvimento econômico, mas também fortalece o mercado, tornando-o mais competitivo e inovador. Isso cria oportunidades para as empresas e melhora a qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores", explica o especialista.

Banda larga de fibra segue em crescimento

A demanda por conexões de alta qualidade tem impulsionado o crescimento da fibra óptica no Brasil. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgados pelo portal Tele.Síntese, indicam que o número de acessos à internet via fibra superou 40 milhões pela primeira vez, chegando a 41,3 milhões. Esse montante representa 77,4% de todas as conexões de banda larga fixa no país.

"Esse crescimento reflete a busca por conectividade de alta qualidade. A expansão da infraestrutura e o avanço de novas tecnologias beneficiam tanto os consumidores quanto as empresas, alavancando a digitalização de diversos setores e impulsionando a economia", destaca Paulo Henrique.

Sobre a Conectel Multioperadora

A Conectel é uma operadora de telefonia fixa STFC, com licenças regulamentadas pela Anatel. A empresa oferece soluções de fibra óptica e telefonia para empresas e condomínios empresariais e residenciais, visando priorizar qualidade e inovação.

Entre as soluções para o mercado empresarial, estão

Já para os condomínios residenciais, a empresa oferece:

Internet 100% fibra óptica;

Sistemas de interfonia e portaria inteligente;

Telefonia com chamadas ilimitadas;

Wi-Fi nas áreas comuns.

A Conectel tem como missão ajudar empresas a aprimorar seu atendimento e aumentar sua rentabilidade.

Para mais informações sobre a fibra, basta acessar: https://conectel.com.br/fibra-internet-conectel-salvador-bahia.html