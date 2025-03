ABRH-PR apresenta nova gestão marcada por inovação, inclusão e diálogo

A nova diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), que estará à frente do cenário de gestão de pessoas do estado paranaense de 2025 a 2027, já iniciou as suas atividades. Composta pelo presidente Gilmar Silva de Andrade, pela vice-presidente, Vera Mattos, e pelo vice-presidente financeiro, Luis Humberto de Quental, a gestão tem como objetivo construir uma ABRH-PR mais forte e inspiradora, contribuindo para a criação de um futuro melhor e de união entre as pessoas. O Conselho Deliberativo da nova gestão é composto por Ricardo Nanami (presidente), Charmoniks Heuer (vice-presidente) e Simone Cipriano (secretária).

Com os objetivos definidos no slogan “Conectando pessoas para um novo amanhã”, a expectativa é atuar em quatro frentes: Tecnologia e Inovação; Educação; Comunidades; e Organizações. Nesse sentido, redes sociais, aplicativos de comunicação ou projetos de tecnologia, bem como programas que promovem a colaboração entre estudantes e profissionais para prepará-los para os desafios do futuro, iniciativas que buscam unir pessoas para trabalhar em causas sociais, ambientais ou econômicas. Além de organizações que foquem em conectar seus colaboradores, parceiros e clientes para inovar - estão entre os projetos de atuação até 2027.

Para o presidente Gilmar Silva de Andrade, a gestão tem como expectativa consolidar a ABRH-PR como uma referência ainda maior no diálogo entre mercado, profissionais de RH e sociedade. “Queremos estreitar nossos laços com os associados, ouvindo suas demandas e promovendo ações que agreguem valor às suas práticas, garantindo um suporte efetivo às suas jornadas de desenvolvimento profissional”, definiu o presidente.

Eventos e parcerias de valor

Ciente do importante papel que a associação desempenha no fortalecimento da gestão de pessoas e no desenvolvimento do capital humano no Paraná, a Diretoria Executiva da ABRH-PR seguirá promovendo iniciativas que contribuam com o progresso, unindo tecnologia, inovação e educação para atingir Organizações e Comunidades.

“Entidades como a ABRH-PR tem como responsabilidade contribuir de forma significativa para a sociedade, porque trabalhamos com pessoas e para as pessoas. Ajudar a construir um mundo melhor, no qual possa-se trabalhar de forma mais produtiva e saudável está dentro do nosso propósito de conectar pessoas para um novo amanhã, que tem como pilares a união e colaboração”, pontuou a vice-presidente Vera Mattos.

Para colocar em prática as metas e os objetivos da gestão desde já, o Prêmio Ser Humano foi confirmado para junho. O evento que valoriza trabalhos realizados na área a partir do interesse das pessoas, organizações e sociedade está com inscrições abertas até o dia 31 de março através do site https://psh.abrh- pr.org.br/.

Outro evento que já está sendo construído é o Congresso Paranaense de Recursos Humanos (CONPARH), que será realizado em outubro.

Além deles, a Associação também possui um calendário que inclui o tradicional Bom Dia RH e o Boa Noite RH, uma série de palestras com temas atuais para o mercado e ministrado por importantes nomes do mercado, que incluem a área de Gestão de Pessoas. Os Grupos de Estudos, com encontros mensais para discutir assuntos contemporâneos e de repercussão na área de Recursos Humanos.

Através do fortalecimento de parcerias com organizações, instituições de ensino e órgãos públicos, a nova gestão tem como objetivo ampliar as conexões estratégicas, criando sinergias que possibilitem novos projetos e iniciativas de impacto para o setor.

“Acreditamos que, por meio dessas colaborações, podemos construir um ecossistema cada vez mais robusto e preparado para enfrentar os desafios do futuro. Estamos confiantes de que essa gestão será marcada por inovação, inclusão e diálogo”, finalizou o vice-presidente financeiro Luis Humberto de Quental.

Sobre a ABRH-PR

Fundada em Curitiba em 1966, a ABRH-PR é uma entidade sem fins lucrativos afiliada à ABRH-Brasil, que reúne 22 seccionais nas mais importantes regiões do país. A ABRH-PR tem a missão de promover o desenvolvimento dos profissionais de RH e gestores de pessoas por meio de eventos, pesquisas e troca de experiências, assim como de colaborar com os poderes públicos e demais entidades nos assuntos referentes à sua área de atuação.

Website: https://abrh-pr.org.br/