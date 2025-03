Barra de São Miguel-AL se destaca como destino turístico

Localizada a cerca de 30 km de Maceió, a cidade de Barra de São Miguel tem recebido investimentos que impulsionam seu crescimento como destino turístico. A região já recebeu mais de R$ 120 milhões de investimento em projeto turístico para transformar o município em balneário nacional. Além disso, há várias outras iniciativas privadas que favorecem o crescimento turístico da região, a Rede Ritz, famosa pelos seus hotéis de luxo, inaugurou um empreendimento de R$ 83 milhões na região.

O reconhecimento da região como um local favorável para o turismo de experiência e acolhimento também vem aumentando. De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Alagoas, o fluxo de turistas no estado aumentou 25% nos últimos anos. Dentre eles, mais de 70% manifestaram interesse em conhecer mais destinos alagoanos. No Traveller Review Awards 2025, promovido pela Booking.com, Alagoas foi reconhecida como o terceiro estado mais acolhedor do Brasil.

Dado o aumento da demanda turística e o interesse da região em se tornar um ponto turístico, houve melhorias na oferta de hospedagem, incluindo pousadas e hotéis de alto padrão. Além disso, houve mudanças de infraestrutura que atingem todo o turismo e também a população, como a universalização do esgotamento sanitário - projeto que foi finalizado em 2024.

Em relação ao destino, mais especificamente, o acesso ao município se dá pela AL-101, estrada duplicada e asfaltada, além de opções como transporte por ônibus, traslados e aplicativos de mobilidade. As principais áreas de veraneio estão concentradas nas regiões da Praia Bonita e Barra do Mar. Barra Velha, por sua vez, abriga o comércio local e as construções mais antigas do município. O setor imobiliário também acompanha a expansão turística, com empreendimentos como os loteamentos Arquipélago da Boa Vista e Alta Vista em andamento.

Entre os atrativos turísticos da região, destacam-se passeios às piscinas naturais, a Praia do Gunga e a Lagoa do Manguaba. Atividades como passeios de lancha, buggy e caminhadas pela orla fazem parte da experiência oferecida aos visitantes. A proximidade com Maceió permite que os turistas explorem outros pontos da região, como as piscinas naturais de Pajuçara, o Mirante de São Gonçalo e o Lontra Beach Club, em Barra de Santo Antônio.

Barra de São Miguel tem recebido diversos investimentos e vem se consolidando enquanto destino turístico nos últimos anos. A região tem atraído investimentos devido ao seu potencial de crescimento, em relação a isso, Pietro Coelho, vice-presidente do Alagoas Luxury e Sócio-Diretor de várias unidades hoteleiras do grupo Ritz, incluindo a de Barra de São Miguel, afirma: “Vimos em Barra de São Miguel um grande potencial turístico e esse foi um dos motivos pelo qual investimos em um hotel de luxo na região. Mas nosso compromisso vai além da experiência surpreendente na hospedagem; queremos fortalecer a divulgação do turismo em Alagoas, um estado com as praias mais deslumbrantes do Nordeste. Junto à nossa oferta hoteleira, buscamos proporcionar experiências únicas que elevem ainda mais a atratividade do destino para os visitantes”.

Com esse cenário favorável, a afirmação de Pietro Coelho reflete a expectativa do setor de turismo em relação ao crescimento de Barra de São Miguel como destino turístico. A cidade segue atraindo investimentos e expandindo sua infraestrutura, acompanhando a tendência de valorização de locais que oferecem belezas naturais, hospitalidade e experiências diferenciadas para os visitantes.

