Impulso 2025 tem inscrições prorrogadas em Minas Gerais

As inscrições para a 5ª edição do Desafio de Inovação Social Impulso - uma parceria entre a consultoria A&M, a Vale e a ONG de educação SOMAS - foram prorrogadas e agora vão até o dia 30 de março. O programa é 100% gratuito e tem o objetivo de promover a transformação social e o impacto positivo nas comunidades de Minas Gerais, capacitando pessoas para desenvolverem ideias inovadoras e sustentáveis que resolvam desafios locais.

Nas edições anteriores, o Impulso impactou mais de 170 pessoas e impulsionou 59 iniciativas, principalmente nas cidades de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Antônio Pereira, em Minas Gerais. Esta edição visa dar continuidade ao impacto transformador nas regiões atendidas. “O Impulso é uma ótima chance para quem deseja se tornar um empreendedor social e desenvolver ideias transformadoras para a sua comunidade”, explica Lilian Giorgi, sócia-diretora de Recursos Humanos da A&M. “O Brasil tem inúmeras oportunidades para pessoas criativas que, muitas vezes, enxergam soluções para os desafios sociais da sua comunidade, mas não sabem como colocar em prática. O Impulso vem com o objetivo de orientar esse público e fomentar o desenvolvimento social e sustentável local, incentivando-os a empreender nas suas comunidades”, destaca.

Para participar do programa, o candidato preenche um formulário com um problema identificado na sua comunidade e uma ideia de modelo de negócio social capaz de resolvê-lo. Serão selecionados 50 participantes que seguem na trilha de aprendizagem sobre design thinking, modelagem de negócios, prototipação e storytelling. No encontro final, todos os projetos serão apresentados e, destes, 5 serão selecionados para receberem 3 meses de mentorias com consultores da A&M, além de um prêmio de 3 mil reais para o primeiro lugar.

Neste ano, o programa terá 4 encontros on-line e 1 presencial, e o projeto de maior destaque ainda receberá um prêmio de 3 mil reais.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e residir no estado de Minas Gerais. O programa possui duração de dois meses e oferece quatro oficinas remotas que serão realizadas majoritariamente aos sábados pela manhã, via Google Meet, conforme o regulamento ?(2025_IMP-MG_Regulamento_5ª Edição Desafio de Inovação Social?). O calendário tem início com uma sessão informativa no dia 2 de abril (quarta-feira).



As inscrições estão abertas até o dia 30 de março e podem ser feitas por meio do formulário disponível no site. Os encontros se iniciam no dia 2 de abril e a etapa final será marcada por um evento presencial na cidade de Ouro Preto, no dia 7 de junho de 2025.

https://mastertech-

Para saber mais sobre o programa, basta acessar: https://impulso-mg.somas.org.br/

A A&M é uma empresa global que atua na área de consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão empresarial. Com mais de 11 mil profissionais e presente em todos os continentes, mais de 80 escritórios em 40 países, a companhia fornece resultados tangíveis para corporações, conselhos, empresas de capital privado, escritórios de advocacia e agências governamentais que enfrentam desafios complexos. As equipes ajudam as organizações a transformarem suas operações, impulsionar o crescimento e acelerar os resultados.

