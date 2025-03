Ant International lança solução financeira para PMEs

Nesta segunda-feira (17), a Bettr, braço da Ant International, anunciou seu lançamento oficial no Brasil. A Bettr oferecerá crédito a pequenas e médias empresas (PMEs) e tem por objetivo fomentar a economia local e regional, trabalhando em conjunto com parceiros locais. Como primeiro passo, foi firmada uma parceria estratégica com o AliExpress para introduzir um novo produto de capital de giro, “Bettr Capital de Giro”, que será inicialmente disponibilizado aos vendedores que operam no marketplace local do AliExpress. Isso permitirá acesso personalizado a recursos financeiros e apoiará a expansão dos negócios dos clientes Bettr no Brasil, um dos mercados de e-commerce em maior desenvolvimento no mundo.

O Bettr Capital de Giro será implementado gradualmente, com o primeiro lote de empréstimos sendo oferecido a partir de 17 de março. Como a maior economia digital da América Latina, o Brasil continua a experimentar um rápido desenvolvimento do seu comércio eletrônico, com milhões de PMEs e microempresários obtendo sucesso em um setor dinâmico da economia. No entanto, o acesso a crédito continua sendo um desafio para muitos, pois as garantias limitadas que as PMEs podem oferecer aos credores, a falta de documentação financeira padronizada e outras restrições dificultam o seu acesso a crédito.

Por meio dessa parceria, a Bettr integrará sua tecnologia de crédito baseado em inteligência artificial (IA) na plataforma do AliExpress, no modelo embedded finance (integrado à plataforma), para oferecer esse crédito de forma simplificada. Ao analisar o histórico de vendas dos vendedores e outras informações operacionais, a Bettr visa oferecer soluções financeiras acessíveis e personalizadas, ajudando os merchants a acessar recursos com facilidade de gerenciamento de seu fluxo de caixa, desenvolver seus negócios e expandir para outros setores.

Utilizando IA, a Bettr torna o crédito mais inclusivo. Com modelagem alternativa baseada em dados, a Bettr é capaz de realizar a análise de crédito de forma rápida e precisa. A Bettr também está aprimorando suas funcionalidades de crédito em conformidade com as exigências regulatórias existentes no Brasil. O ecossistema de e-commerce do AliExpress permite integração de soluções de crédito para vendedores, permitindo que acessem o produto de crédito personalizado na área do site reservada aos sellers, dentro de seu fluxo operacional de dia a dia.

Os vendedores podem solicitar o Bettr Capital de Giro por meio da seção “Serviços Financeiros” (“Financial Services”) no portal dos vendedores no AliExpress (Seller Center), com um processo de solicitação digital com interações intuitivas, rastreamento de aprovação em tempo real, desembolso rápido de recursos para o vendedor e atendimento ao cliente responsivo. O Bettr Capital de Giro foi projetado para reduzir o custo do acesso a crédito e aliviar o ônus dos tomadores de empréstimos de PMEs.

“Estamos entusiasmados em lançar o produto de empréstimo da Bettr no Brasil, um mercado com uma economia vibrante e forte espírito empreendedor”, disse Quan Yu, Diretora Global de Credit Tech da Ant International, que também supervisiona a expansão da Bettr em mercados selecionados. “Nossa parceria com o AliExpress marca um primeiro passo significativo na ampliação do acesso a crédito e inclusão financeira para empreendedores locais, e a Bettr espera expandir esse impacto para mais regiões. As PMEs constituem a grande maioria das empresas globalmente, mas muitas ainda lutam para garantir o acesso a crédito do qual precisam para crescer. Ao aproveitar o poder da IA e colaborar com diversos parceiros locais, nos dedicamos a transformar tecnologia de ponta em soluções reais e práticas com produtos como o Bettr Capital de Giro, capacitando as PMEs a destravarem novas oportunidades de crescimento, impulsionarem a inovação e contribuírem para a economia real. Esse compromisso está no cerne da nossa missão de levar pequenas e belas mudanças para o mundo ('bringing small and beautiful changes to the world')”.

“Estamos muito animados com essa parceria com a Bettr, que aumentará ainda mais o suporte oferecido aos vendedores locais no Brasil. Essa colaboração reforça nosso compromisso em ajudar PMEs a prosperar, fornecendo ferramentas financeiras acessíveis que podem levar suas operações a um nível acima. Dessa forma, não estamos apenas apoiando o crescimento individual desses empreendedores, mas também contribuindo para o avanço do e-commerce no país. Juntos, estamos construindo um ecossistema onde os sellers têm mais capital e oportunidades para inovar, expandir e atingir novos níveis de sucesso”, complementou Briza Bueno, Diretora da AliExpress para a América Latina.

