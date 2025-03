Ecolab cumpre o compromisso de economizar água na era histórica da IA

A água é o recurso mais vital do mundo e se tornou ainda mais essencial na era da inteligência artificial. Em meio a essa revolução digital transformadora, a Ecolab, líder global em sustentabilidade, segue impulsionando o crescimento e o alto desempenho por meio de soluções hídricas e serviços de prevenção de infecções. A empresa continua a alcançar suas metas e a colaborar com seus clientes para aliar rentabilidadeàeficiência no uso da água.

Até 2030, estima-se que o crescimento relacionadoàIA demandará energia adicional equivalente às necessidades anuais da Índia1 e uma quantidade de água equivalente às necessidades anuais de água potável dos Estados Unidos2. À medida que o mundo navega pelo crescimento da IA e dos data centers de alta tecnologia, há uma oportunidade única de alavancar a IA para ajudar a impulsionar a eficiência e a inovação no gerenciamento circular da água para melhorar os processos operacionais e conservar os recursos naturais. A missão da Ecolab de ajudar a proteger a água e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento dos negócios é mais importante do que nunca.

“A rápida evolução da inteligência artificial está aumentando a demanda por recursos hídricos e energéticos. No entanto, essa tecnologia também abre oportunidades sem precedentes para enfrentar a crise da água por meio de sistemas conectados exclusivos e insights estratégicos", afirmou Christophe Beck, presidente e CEO da Ecolab. "Ao utilizar a inteligência artificial para reduzir, reutilizar e revalorizar a água em todas as operações empresariais, podemos continuar a crescer de forma responsável, entregando alto desempenho aos clientes enquanto protegemos os recursos naturais.”

A Ecolab, em parceria com seus clientes, alcançou avanços significativos em 2024 na promoção da gestão hídrica, contribuindo para a construção de um futuro mais resiliente e rentável. Neste Dia Mundial da Água, a Ecolab celebra essas conquistas na preservação dos recursos hídricos, ao mesmo tempo em que continua a expandir suas operações. Os principais destaques do 2024 Year in Water incluem:

A missão da Ecolab de proteger os recursos vitais e proporcionar o crescimento dos negócios é mais crítica do que nunca na era da IA. Ao priorizar a gestão inteligente da água, a Ecolab está ajudando as empresas a ter um bom desempenho enquanto constroem um futuro mais resiliente e positivo. Saiba mais em: https://www.ecolab.com/expertise-and-innovation/water.

Sobre a Ecolab

Parceira de confiança de milhões de clientes, a Ecolab (NYSE:ECL) é uma líder global em sustentabilidade, fornecendo soluções e serviços em gestão hídrica, higiene e prevenção de infecções que protegem as pessoas e os recursos essenciaisàvida. Com mais de um século de inovação, a Ecolab registra vendas anuais de US$ 16 bilhões, emprega cerca de 48.000 colaboradores e opera em mais de 170 países. A empresa oferece soluções abrangentes baseadas na ciência, insights orientados por dados e um serviço de excelência para promover a segurança alimentar, garantir ambientes limpos e seguros e otimizar o uso de água e energia. As soluções inovadoras da Ecolab impulsionam a eficiência operacional e a sustentabilidade para clientes dos setores de alimentos, saúde, alta tecnologia, ciências da vida, hospitalidade e indústria. www.ecolab.com

