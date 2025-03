O prêmio The smarter E AWARD 2025: pioneiros da transição energética na lista de finalistas

Os vencedores do prêmio The smarter E AWARD 2025 serão homenageados em 6 de maio no Centro Internacional de Congressos Messe München. Os finalistas são os seguintes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250320164258/pt/

The finalists for The smarter E AWARD 2025 have been announced in the five categories. ©Solar Promotion GmbH

Finalistas na categoria Fotovoltaica

7Secondsolar (África do Sul) com sua solução de software de planejamento AUTOPV

com sua solução de software de planejamento AUTOPV Aevy (Noruega) com sua plataforma de gerenciamento de ativos Aevy

com sua plataforma de gerenciamento de ativos Aevy Aiko Energy (China) com seu módulo fotovoltaico ABC INFINITE

com seu módulo fotovoltaico ABC INFINITE Anhui Huasun Energy (China) com seu módulo solar HJT de bifacialidade ultra-alta da série Kunlun

com seu módulo solar HJT de bifacialidade ultra-alta da série Kunlun LONGi Solar Technology (China) com seu módulo Hi-MO X10

com seu módulo Hi-MO X10 MBJ Solutions (Alemanha) com seu simulador solar MBJ Sunlike Lab

com seu simulador solar MBJ Sunlike Lab Seaward Electronic (Reino Unido) com seu dispositivo de teste PV:1525-IV

com seu dispositivo de teste PV:1525-IV Sungrow Power Supply (China) com seu inversor de string SG350HX-20

com seu inversor de string SG350HX-20 Sunmaxx PVT (Alemanha) com seu módulo combinado Sunmaxx PX-1

com seu módulo combinado Sunmaxx PX-1 Weidmüller Interface (Alemanha) com sua proteção PV Inline contra raios e sobretensão

Finalistas na categoria Armazenamento de Energia

CMBlu Energy (Alemanha) com seu sistema de armazenamento Organic SolidFlow Battery

com seu sistema de armazenamento Organic SolidFlow Battery EcoFlow (China) com seu sistema de armazenamento residencial PowerOcean DC Fit

com seu sistema de armazenamento residencial PowerOcean DC Fit EVE Energy (China) com sua célula de bateria Mr. Big

com sua célula de bateria Mr. Big Huawei Technologies (China) com seu sistema de armazenamento ESS LUNA2000-215-2S10

com seu sistema de armazenamento ESS LUNA2000-215-2S10 Hydrostor (Canadá) com seu sistema A-Compressed Air Energy Storage (A-CAES)

com seu sistema A-Compressed Air Energy Storage (A-CAES) p&e power&energy (Alemanha) com seu sistema de inversor Scalable Cell Level Power Electronics Platform

com seu sistema de inversor Scalable Cell Level Power Electronics Platform SAMSUNG SDI (Coreia do Sul) com sua solução UPS U8A1

com sua solução UPS U8A1 SOL Research (Alemanha) com seu Powerstation 2.500

com seu Powerstation 2.500 Sungrow Power Supply (China) com seu sistema de armazenamento em larga escala PowerTitan 2.0

com seu sistema de armazenamento em larga escala PowerTitan 2.0 Xiamen Hithium Energy Storage Technology (China) com seu contêiner de bateria Power 6.25 MWh 4h BESS

Finalistas na categoria E-Mobilidade

Cable-Sherpa (Áustria) com seu sistema de gerenciamento de cabos Cable-Sherpa

com seu sistema de gerenciamento de cabos Cable-Sherpa DEHN (Alemanha) com seu interruptor de proteção de energia DEHNguard M DC ACI 1250 FM

com seu interruptor de proteção de energia DEHNguard M DC ACI 1250 FM Etecnic (Espanha) com sua plataforma EVcharge Software-as-a-Service (SaaS)

com sua plataforma EVcharge Software-as-a-Service (SaaS) Friedrich (Alemanha) com sua cobertura para estacionamento URBANROOF

com sua cobertura para estacionamento URBANROOF GoodWe (China) com seu carport solar residencial da Série Vela

com seu carport solar residencial da Série Vela Hive Power (Suíça) com sua solução SaaS de carregamento inteligente Hive Power FLEXO

com sua solução SaaS de carregamento inteligente Hive Power FLEXO SAMSUNG SDI (Coreia do Sul) com seu conceito de bateria No Thermal Propagation Technology

com seu conceito de bateria No Thermal Propagation Technology Schaltbau (Alemanha) com seu contator DC de alta potência C330

com seu contator DC de alta potência C330 Shenzhen Kehua Hengsheng Technology (China) com seu módulo de carregamento SiC EV3102-040K-HR-UC

com seu módulo de carregamento SiC EV3102-040K-HR-UC OPES Solar Mobility (Alemanha) com sua série de módulos solares em matriz O.Motion

com sua série de módulos solares em matriz O.Motion Schaltbau (Deutschland) com o contator de corrente contínua (CC) de alto desempenho C330

com o contator de corrente contínua (CC) de alto desempenho C330 Shenzhen Kehua Hengsheng Technology (China) com o módulo de carregamento SiC EV3102-040K-HR-UC

com o módulo de carregamento SiC EV3102-040K-HR-UC OPES Solar Mobility com a série de módulos solares Matrix O.Motion

Finalistas na categoria Energia Integrada Inteligente

FENECON (Alemanha) com seu sistema de gerenciamento de energia FEMS FENECON

com seu sistema de gerenciamento de energia FEMS FENECON meteocontrol (Alemanha) com seu mc Assetpilot

com seu mc Assetpilot fleXality (Alemanha) com sua solução de software fEnOMS baseada em IA

com sua solução de software fEnOMS baseada em IA Sungrow Power Supply (China) com sua tecnologia de inversor formador de rede Stem Cell Grid Technology

com sua tecnologia de inversor formador de rede Stem Cell Grid Technology Toscano (Espanha) com sua solução de comutação COMBI-PRO-MAX

com sua solução de comutação COMBI-PRO-MAX Utiligize (Dinamarca) com sua plataforma integrada de Previsão e Investimento

com sua plataforma integrada de Previsão e Investimento Zählerfreunde (Alemanha) com sua solução SaaS de gerenciamento de energia white label para concessionárias

Finalistas na categoria Projetos Excepcionais

Beijing HyperStrong Technology (China ) com seu projeto de estação integrada de carregamento e armazenamento em Beijing Siyuanqiao

) com seu projeto de estação integrada de carregamento e armazenamento em Beijing Siyuanqiao Beijing HyperStrongTechnology (China) com seu projeto de armazenamento de energia de 250 MW/1.000 MWh em Santanghu

com seu projeto de armazenamento de energia de 250 MW/1.000 MWh em Santanghu CyberGrid (Áustria) com seu sistema de armazenamento híbrido Theiß

com seu sistema de armazenamento híbrido Theiß Electricity Authority of Cyprus (Chipre ), com sua instalação de sistemas fotovoltaicos em 405 escolas públicas

), com sua instalação de sistemas fotovoltaicos em 405 escolas públicas GIZ Indonesia (Indonésia) com seu projeto de fabricação de gelo solar fora da rede para comunidades pesqueiras

com seu projeto de fabricação de gelo solar fora da rede para comunidades pesqueiras Karlsruhe Institute of Technology – KIT (Alemanha) com seu projeto de sistema de armazenamento híbrido BiFlow

com seu projeto de sistema de armazenamento híbrido BiFlow LONGi Solar Technology (China) com seu projeto de eletrolisador de 3000 Nm³/h para fundição em alto-forno rico em hidrogênio

com seu projeto de eletrolisador de 3000 Nm³/h para fundição em alto-forno rico em hidrogênio Phaesun (Alemanha) com seu projeto BeCool: Clean Cooling for Markets in Kenya (Resfriamento limpo para mercados no Quênia)

com seu projeto BeCool: Clean Cooling for Markets in Kenya (Resfriamento limpo para mercados no Quênia) Sungrow Hydrogen (China) com seu projeto de demonstração de hidrogênio verde do Low Carbon Institute

com seu projeto de demonstração de hidrogênio verde do Low Carbon Institute Xiamen Ampace Technology (China) com seu projeto de armazenamento de energia integrado a uma estação de transformadores de alta tensão no Chile

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250320164258/pt/

Solar Promotion GmbH | Peggy Härter-Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240

haerter-zilay@solarpromotion.com