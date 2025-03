Brasil-Flórida reforça laços econômicos em evento de 10 anos do Conselho Empresa

O Conselho Empresarial Brasil-Flórida celebrou seu 10º aniversário no dia 12 de março, com um evento que destacou o crescimento das relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e o estado norte-americano. A cerimônia contou com a participação de empresários, autoridades e líderes governamentais, reafirmando o compromisso com o fortalecimento dos laços econômicos e a construção de novas oportunidades.

Desde sua criação, o Conselho Empresarial Brasil-Flórida tem sido um catalisador no fomento ao comércio e investimentos entre os dois mercados. Durante o evento, foi apresentada a Agenda 2025, um roteiro estratégico que norteará as ações da organização nos próximos cinco anos. Entre os principais eixos do plano, destacam-se o fortalecimento da comunicação com os membros, a promoção da diversidade e inclusão, a criação de parcerias estratégicas e o incentivo à inovação e à sustentabilidade.

“Ao longo desta década, construímos uma rede colaborativa. Agora, olhamos para o futuro com a missão de continuar crescendo e inovando, garantindo que o Conselho não apenas acompanhe as mudanças globais, mas também as lidere”, destacou a presidente da Brazil-Flórida Business Council, Sueli Bonaparte.

Brasil: maior parceiro comercial da Flórida

Presente no evento, o Cônsul-Geral do Brasil na Flórida Central, João Lucas Quental, ressaltou a posição estratégica do Brasil como principal parceiro comercial da Flórida, com destaque para o comércio bilateral de produtos como aviões, peças aeronáuticas, minério de ferro, fertilizantes e eletrônicos.

No entanto, ele alertou para um desequilíbrio nas trocas comerciais, com a Flórida registrando um excedente de US$ 17 bilhões. O desafio, segundo o embaixador, é aumentar as exportações brasileiras para o estado norte-americano, promovendo uma relação mais equilibrada e benéfica para ambos os lados.

Além disso, o turismo também representa um papel de destaque nessa conexão. Em 2023, mais de 1,2 milhão de brasileiros visitaram a Flórida, consolidando o Brasil como o terceiro maior emissor de turistas estrangeiros para o estado. De acordo com o Cônsul, o potencial da Flórida como porta de entrada para os turistas americanos que desejam visitar o Brasil ainda é pouco explorado, e isso representa uma oportunidade valiosa para o futuro.

Por fim, Quental reiterou a sólida e histórica relação diplomática entre os EUA e o Brasil, que recentemente celebrou 200 anos de parceria. Embora reconheça os desafios pontuais, ele demonstrou otimismo quanto ao futuro da cooperação bilateral, especialmente com organizações como o Brasil-Flórida Business Council, na criação de novas oportunidades comerciais e de investimento.

Cidade de Tampa reforça interesse na parceria com o Brasil

A prefeita da cidade de Tampa (EUA), Jane Castor, comentou sobre as conexões globais e o impacto positivo da diversidade no crescimento econômico da região. Parceria com cidades como St. Petersburg e Clearwater, tem fortalecido seu ambiente de negócios por meio de infraestrutura avançada e incentivos para investidores estrangeiros.

Durante seu discurso, mencionou o Aeroporto Internacional de Tampa como um dos mais amigáveis para viajantes de negócios e citou sobre o Porto de Tampa, o maior da Flórida, como um grande motor da economia regional.

A resiliência econômica da cidade, impulsionada por investimentos estratégicos e cooperação entre governo, empresas e universidades, tem sido um fator determinante para seu crescimento.

A prefeita também reforçou o interesse em estreitar os laços com o Brasil, propondo maior conectividade aérea, algo que poderia resultarem mais os fluxos comerciais e turísticos.

Os seus comentários finais sublinharam a dedicação de Tampa ao envolvimento global, abraçando a cidade como um novo centro internacional com uma forte promessa econômica alimentada por parcerias e cooperação cívica.