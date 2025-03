Profissionais de cargos operacionais têm mais medo de perder o emprego para a IA

Uma pesquisa realizada pela EDC Group, multinacional focada em consultoria e outsourcing de RH, revela que profissionais que ocupam cargos operacionais expressaram mais receio de que suas profissões sejam substituídas por ferramentas baseadas em Inteligência Artificial Generativa. Segundo o estudo, 16% desses trabalhadores temem a reposição; por outro lado, somente 3,4% dos gestores e líderes compartilham desse medo.

Entre os cargos, auxiliares e assistentes são aqueles que possuem o maior número de indivíduos que temem perder o emprego para a IA Generativa, com 43,10%, seguido do grupo dos analistas, com 39,66%. Também foi possível notar que, conforme o nível hierárquico sobe, o medo dos indivíduos diminui.

“Nosso principal objetivo com a pesquisa é compreender como a sociedade e especialmente os profissionais de diferentes níveis hierárquicos utilizam a IA Generativa e quais são os receios em relação a essa tecnologia. Com esses insights, queremos ajudar as pessoas a entenderem a ferramenta como uma aliada no aumento de produtividade e não como uma ameaça. Ao mesmo tempo, também incentivar empresas a adotarem a tecnologia de forma mais consciente e estratégica, apoiando os colaboradores durante essa transição”, afirma Daniel Campos Neto, CEO da EDC Group.

Curiosamente, apesar do receio, o cargo de analista é o que mais utiliza IA Generativa no trabalho, com 78,05% fazendo uso da ferramenta. Da mesma maneira, apesar de ser a função com mais respondentes que afirmaram não utilizar IA generativa (39,06%), os auxiliares e assistentes foram o grupo que mais notaram um impacto extremamente positivo na produtividade, com 14,84%.

Segundo o CEO, é compreensível que os cargos mais operacionais tenham maior receio de perder o emprego para a IA, já que essas funções, em sua maioria, envolvem tarefas repetitivas e padronizadas, que são mais suscetíveis à automação.

“No caso da IA Generativa, a percepção de que essas posições estão mais vulneráveis à substituição é ainda mais coerente, pois estamos lidando com uma tecnologia que, além de ter a capacidade de executar essas atividades com maior rapidez e eficiência, também é capaz de realizar algumas tarefas intelectuais, o que a diferencia de inovações anteriores, como a automação industrial, que afetou o trabalho manual”, explica o CEO.

Diferenças no uso da IA Generativa

Os dados da pesquisa realizada pela EDC Group revelam um cenário de crescimento contínuo da utilização da IA Generativa, apesar de algumas diferenças de como e por quem ela é aplicada. De acordo com o levantamento, 72,50% dos respondentes utilizam ou já utilizaram a solução, sendo, em grande maioria, jovens de 18 a 34 anos (83,08%). Por outro lado, 73,08% das pessoas que não fazem uso da ferramenta possuem mais de 35 anos.

“A maior adoção da IA Generativa entre os jovens está possivelmente relacionada a maior familiaridade desses indivíduos com tecnologias emergentes e sua rápida adaptação. Já as pessoas acima de 35 anos, que muitas vezes ocupam cargos de maior nível hierárquico e menos operacionais, podem demonstrar menor uso por não sentirem a mesma necessidade de automação em suas atividades. Além disso, essa geração cresceu em um ambiente profissional menos digitalizado, o que pode contribuir para uma resistência natural”, explica Campos Neto.

Apesar dos ganhos, otimização total ainda é desafio

De acordo com a pesquisa da EDC Group, 65% dos respondentes utilizam a IA Generativa no trabalho. Quase metade deles (48%) concordam parcialmente que a IA Generativa pode ser extremamente útil para melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho. Ao somar com aqueles que concordam totalmente, o número sobre para 69%.

Quando perguntados sobre a otimização da produtividade, 93% dos indivíduos que utilizam a IA Generativa no trabalho confirmaram que a ferramenta otimizou em algum grau a sua produtividade. Para o CEO da EDC, os dados indicam que, mesmo em níveis mínimos, a tecnologia já está contribuindo para melhora da produtividade de muitos profissionais.

“Além disso, quase metade dos respondentes reconhece o potencial da IA para aumentar a eficiência e a qualidade do trabalho”, afirma. “Isso evidencia que, apesar das preocupações, a tecnologia está sendo vista como uma ferramenta poderosa, capaz de transformar rotinas e agregar valor às atividades diárias”.

Entretanto, ainda sobre o nível de otimização na produtividade, a maior parcela dos respondentes afirmou que a melhoria foi relativamente baixa, entre 26% e 50% (29%), e entre 1% e 25% (26%). Enquanto isso, somente 14% disseram que o aprimoramento foi entre 76% e 100%.

“Os resultados reforçam a ideia de que a 'super produtividade' prometida pela IA Generativa ainda não se concretizou para a maioria das pessoas. Isso é natural em estágios iniciais de adoção de novas tecnologias, nos quais as expectativas muitas vezes superam os resultados imediatos. Ainda estamos em um processo de adaptação e é preciso tempo para que as ferramentas sejam plenamente integradas e as equipes desenvolvam as habilidades necessárias para maximizar seu potencial”, explica o CEO.

Um processo inevitável, mas não necessariamente prejudicial

Apesar do grande avanço na utilização da IA, a ferramenta ainda carece de certas características que somente os seres humanos possuem, sendo esse o seu principal desafio.

“Por mais que a ferramenta seja capaz de transformar o mercado de trabalho, ainda existem limites para sua atuação em tarefas que exigem certas características e competências, como empatia, capacidade de trabalhar em grupo e intuição. Ou seja, quem possui as competências que nos diferenciam das máquinas estão mais bem posicionados no mercado de trabalho”, explica o especialista.

Além disso, segundo o CEO, embora muitas pessoas temam ser substituídas, é importante lembrar que a adoção de novas tecnologias historicamente trouxe novas oportunidades, criando funções e o desenvolvimento de qualidades que apenas os humanos podem oferecer.

“O desenvolvimento e implementação de inovações, como a IA Generativa, pode causar apreensão, mas, historicamente, esses avanços têm gerado mais oportunidades do que prejuízos. O desafio é nos adaptarmos, desenvolvendo habilidades complementares que tornem a tecnologia uma aliada e não uma ameaça”, conclui Daniel.

Website: https://www.edcgroup.com.br/