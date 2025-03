Experian Assistant ganha prêmio FinTech Breakthrough Award de 2025 por inovação analítica

Experian, uma empresa líder mundial em dados e tecnologia, anunciou hoje que o Experian Assistant, uma solução com tecnologia de IA agente que acelera muito o ciclo de vida da modelagem de dados, ganhou o prêmio FinTech Breakthrough Award for Analytics Innovation de 2025. Pelo segundo ano consecutivo, a Experian recebeu este prestigiado prêmio que reconhece aqueles "que se dedicam a remodelar o setor de FinTech e melhorar a vida das pessoas mediante tecnologias inovadoras."

O Experian Assistant possibilita que instituições financeiras realizem exploração de dados, criem e implantem modelos, monitorem seu desempenho e aumentem a velocidade de comercialização para lançar novas ofertas. Integrado com a Experian Ascend Platform™, a solução acelera muito o ciclo de vida da modelagem, ao reduzir o tempo de desenvolvimento de modelos de meses para dias e, em alguns casos, horas.

"Para estar adiante da concorrência, as instituições financeiras precisam de uma solução para ir com rapidez de ideias a dados e para produção", disse Shri Santhanam, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral de Software, Plataformas e IA da Experian na América do Norte. "Como tendo um especialista em análise e modelagem a seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Experian Assistant proporciona respostas imediatas às perguntas dos usuários, melhora a transparência de modelos e ajuda a analisar rapidamente diversas iterações de modelos ao selecionar recursos ideais de modelagem junto com suporte de codificação e implantação."

As maiores instituições financeiras do mundo usam a Experian Ascend Platform e, em cooperação próxima com vários clientes, o Experian Assistant foi desenvolvido para oferecer a elas uma compreensão mais profunda dos dados de crédito e propiciar as melhores práticas sobre como usar a análise de modo otimizado. Ele permite que estas instituições expandam seu escopo de dados e implantem IA agente avançada para avaliar com eficácia um número maior de clientes. Isto aprimora sua precisão e inclusão, se alinhando com a missão da Experian de promover maior equidade financeira.

O Experian Assistant promove a conformidade regulatória através de documentação automatizada de risco de modelos, gerenciamento de identidades e fraudes, avaliação de risco e monitoramento de transações.

O 9º programa anual de premiação deste ano recebeu mais de 4.500 indicações de todo o mundo. Para mais informações sobre o FinTech Breakthrough Awards de 2025, acesse: https://fintechbreakthrough.com/.

