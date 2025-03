Itamaraty apresenta novidades na Super Rio Expofood

A Itamaraty, participa da Super Rio Expofood, que acontece até hoje (20), no Riocentro, Rio de Janeiro. A participação da empresa na feira ocorre em parceria com a distribuidora Lumade, responsável pela atuação regional da marca, e reforça o compromisso de ambas com o fortalecimento do relacionamento com clientes e a ampliação de negócios no estado fluminense.

Durante o evento, a Itamaraty leva ao público todo o seu portfólio, que inclui as linhas Look, Spantooo e Charm. Os visitantes da feira têm a oportunidade de conhecer de perto o portfólio A marca também acaba de ampliar a linha Look Duo com os novos sabores limão e maracujá.

“A Super Rio Expofood é uma vitrine estratégica para a Itamaraty. Estar ao lado da Lumade, nossa parceira na região, nos permite reforçar nossa presença no mercado carioca e apresentar a versatilidade dos nossos produtos para um público qualificado e atento às tendências do setor”, destaca Carla Marino, diretora comercial da Itamaraty.

A recente alta de 189% no preço do cacau nos últimos 12 meses, impulsionada por crises climáticas e sanitárias na África Ocidental, especialmente na Costa do Marfim e em Gana, principais produtores mundiais, vem impactando diretamente o mercado de chocolates. Para contornar os desafios do aumento do custo do cacau, a empresa também acaba de lançar a linha Charm, com chips de wafer cobertos com chocolate ao leite e chocolate meio amargo, além de wafers recheados nos sabores limão, morango e chocolate, todos envolvidos em uma camada de chocolate.

Website: https://itamaraty.com/