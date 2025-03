TUMI celebra 50 anos com campanha “Made For You Since 1975”

A TUMI Travel, multinacional americana especializada em malas e acessórios de viagem e estilo de vida, lança a campanha "Made for You Since 1975" em celebração ao seu 50º aniversário. A campanha conta a história da marca e homenageia os modelos de bagagens, mochilas e bolsas que, ao longo do tempo, estabeleceram uma conexão com os viajantes brasileiros.

A escolha do nome "Made for You Since 1975" reflete a missão da TUMI em desenvolver produtos pensados para as necessidades individuais de seus clientes, desde a fundação da marca.

Ao longo dos anos, a empresa projeta soluções que acompanham as diferentes jornadas dos viajantes, reafirmando o compromisso de entregar produtos feitos para atender as exigências de quem está sempre em movimento.

A campanha, dirigida por Nim Kyong Ran e fotografada por Christopher Anderson em Lisboa, apresenta coleções como Alpha, Voyageur e 19 Degree, que fazem parte do portfólio da empresa desde sua fundação e passaram por diferentes variações de cores e linhas de produtos no decorrer dos anos.

"Para o nosso aniversário, queríamos homenagear as coleções que foram a base da marca TUMI", explica o diretor criativo Victor Sanz. O filme da campanha foca em produtos como a Alpha International Dual Access Carry-On e a Mochila Voyageur Celina, que, embora apresentem propostas diferentes, compartilham características funcionais e de design com o mesmo padrão exigido pela marca.

Com mais de 300 lojas ao redor do mundo, a TUMI continua a expandir seu alcance. Ao longo de 2025, a multinacional celebrará seu aniversário com novos lançamentos e campanhas, envolvendo embaixadores globais e parceiros da marca.

TUMI Travel



Desde 1975, a TUMI Travel é uma marca do segmento de luxo especializada em soluções de viagens, negócios e estilo de vida. Com a fabricação de malas, bolsas, mochilas e acessórios, a TUMI se dedica a ser um parceiro vitalício para os viajantes. Sua sede está localizada nos Estados Unidos, e no Brasil, é possível encontrar lojas oficiais no shopping Iguatemi e Shopping Higienópolis, em São Paulo, além do site oficial da marca.

Website: https://tumibrasil.com/