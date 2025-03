Escolha de plano funeral exige atenção, alerta especialista

A contratação de um plano funeral é uma decisão importante que pode trazer tranquilidade e segurança para a família em um momento delicado. É o que destaca Bernardo M, fundador da Ciclo, empresa especializada em assistência funeral. O luto é um processo normativo de adaptação a uma perda significativa e pode trazer à tona diversas reações emocionais, cognitivas e físicas, como anestesia emocional e ansiedade.

A cartilha “Perdas e Lutos”, promovida pelo Ministério da Saúde, destaca que o processo de luto é único e individual. Por isso, comparações entre indivíduos e suas perdas não devem ser realizadas. Diante disso, segundo o especialista da Ciclo, é essencial entender os principais aspectos a serem considerados sobre um plano funerário a fim de evitar golpes e saber o que está incluso no serviço antes de um momento de perda.

Ao escolher um plano funeral, é fundamental avaliar a cobertura oferecida. O empresário explica: “Verifique se o plano atende apenas o titular ou também inclui familiares, se a cobertura é regional ou nacional. Esses fatores podem fazer toda a diferença no momento de necessidade”.



Os serviços básicos de um plano funerário incluem transporte do corpo, urnas funerárias, aluguel de sala velatória, preparação do corpo, ornamentação, coroa de flores e sepultamento ou cremação. “No caso da Ciclo, por exemplo, também é incluída, na assinatura do plano, a parte burocrática e taxas extras”, acrescenta Bernardo.

Outro ponto crucial é verificar as carências e os prazos de espera. “Algumas coberturas podem ter períodos específicos antes de entrarem em vigor, especialmente em casos de falecimento por doenças pré-existentes”, alerta.

Planos individuais ou familiares

Segundo o fundador da Ciclo, a principal diferença entre os planos individuais e familiares está na cobertura. “Enquanto o plano individual cobre apenas uma pessoa, o plano familiar pode abranger o titular e seus dependentes, como cônjuge, filhos e, no caso da Ciclo, pais e sogros”, explica.

O plano familiar costuma ser uma opção mais econômica para quem deseja proteger mais de um membro da família dentro de um único contrato.

Carências e prazos de espera

As carências variam conforme a empresa e o tipo de serviço contratado. Normalmente, há um prazo de carência para falecimentos por causas naturais, enquanto falecimentos acidentais podem ter cobertura imediata.

“É fundamental que o contratante esteja ciente desses prazos para evitar surpresas no momento de necessidade”, reforça o empresário.

Como acionar o plano em caso de falecimento?

Caso o titular do plano venha a falecer, o beneficiário deve entrar em contato com a central de atendimento da empresa.

“Geralmente, são solicitados documentos como certidão de óbito, RG e CPF do falecido e do solicitante do serviço. A partir desse contato, a equipe responsável toma as providências necessárias para a realização do funeral”, explica o fundador da Ciclo.

Como escolher o plano ideal?

Para garantir que o plano escolhido seja realmente vantajoso a longo prazo, o empresário recomenda:

Verificar a reputação da empresa prestadora do serviço;

Analisar os benefícios oferecidos;

Checar se a empresa tem infraestrutura para atender a região do contratante;

Optar por empresas que ofereçam assistências adicionais, como assistência veicular e descontos em farmácias.

Pagar um plano ou depender de serviços funerários sociais gratuitos?

Na visão do fundador da Ciclo, depender exclusivamente de serviços funerários sociais gratuitos pode ser arriscado. “Esses serviços, apesar de essenciais, possuem limitações. Em muitos casos, há burocracia envolvida, tempo de espera e restrições na escolha do tipo de serviço oferecido”.

Além disso, acrescenta, a infraestrutura pode variar conforme a região, podendo gerar desconforto para a família em um momento de dor. “Por outro lado, um plano funerário pode garantir previsibilidade, agilidade e um atendimento mais personalizado. Além disso, os benefícios extras oferecidos por muitos planos trazem vantagens em vida”, completa.

Alertas sobre golpes em planos funerários

Infelizmente, golpes envolvendo planos funerários são comuns no Brasil. “Esse tipo de situação reforça a importância de escolher empresas confiáveis e verificar a idoneidade do serviço antes de fechar qualquer contrato”, articula.

Para o especialista, a contratação de um plano funeral é uma decisão que deve trazer tranquilidade para toda a família. “Além de garantir que tudo seja resolvido de forma organizada no momento de perda, os planos modernos oferecem benefícios em vida, como descontos em serviços essenciais, assistência residencial e veicular”, observa. “Por isso, pesquisar e escolher um plano adequado é essencial para garantir segurança e bem-estar a longo prazo”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://cicloassist.com.br/