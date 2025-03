Hotel oferece entradas grátis em atrações de Poços de Caldas

O Hotel Village Inn Poços de Caldas, integrante da rede Nacional Inn de Hotéis, lançou uma nova ação promocional que pretende atrair mais visitantes à cidade mineira. Ao se hospedar no local, os clientes recebem, gratuitamente, ingressos para cinco das principais atrações turísticas de Poços de Caldas: o Teleférico, o Zoo das Aves, a Fonte dos Amores, a cachoeira Véu das Noivas e a Cascata das Antas.



Para aproveitar a promoção, o hóspede precisa reservar pelo menos três diárias no hotel em reservas feitas até o dia 20 de dezembro, o que abrange tanto feriados prolongados quanto a baixa temporada. No entanto, as compras devem ser feitas até 20 de junho de 2025, o que estabelece um prazo limite para garantir o benefício.



De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, essa iniciativa visa proporcionar uma experiência completa para os hóspedes, incentivando-os a explorar as belezas naturais e culturais da cidade. “Ao oferecer essas entradas gratuitas, o hotel tem como objetivo agregar valor à estadia, estimular o turismo local e fomentar a economia da região”.



Ao atrair mais visitantes para a cidade, a rede hoteleira e outras empresas do setor de turismo, como restaurantes, lojas de souvenirs e serviços de transporte, podem experimentar um aumento significativo na demanda. “Esse crescimento no fluxo de turistas pode resultar em mais empregos e maior arrecadação de receita, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável da região”, avalia o empresário.



“Além disso, essa promoção pode ajudar a fortalecer a imagem de Poços de Caldas como um destino turístico atrativo e acessível. Com a entrada gratuita para diversas atrações, os turistas têm a oportunidade de desfrutar de experiências sem precisar se preocupar com custos adicionais. Isso pode incentivar mais pessoas a escolherem Poços de Caldas como seu próximo destino de férias”, acrescenta.



Aly ressalta ainda que a adesão tem sido bastante positiva, principalmente entre famílias e casais que procuram um roteiro turístico bem estruturado.



Escolha das atrações escolhidas foi minuciosa



Segundo o diretor da Rede Nacional Inn, a escolha das atrações levou em consideração a diversidade de interesses e a acessibilidade para diferentes perfis de viajantes. Ele destaca que os pontos são de fácil acesso e bem distribuídos dentro da cidade, permitindo que o turista explore diferentes cenários sem precisar percorrer grandes distâncias.



“O Teleférico, por exemplo, é um dos cartões-postais da cidade, proporcionando uma vista do alto da Serra de São Domingos. O Zoo das Aves é uma experiência mais lúdica e educativa, para famílias com crianças. A Fonte dos Amores e o Véu das Noivas são lugares mais românticos, muito procurados por casais e por quem gosta de natureza e belas paisagens. Por fim, a Cascata das Antas é um passeio mais contemplativo e de contato com a natureza, ideal para quem quer relaxar e se desconectar um pouco da correria do dia a dia”, enaltece Aly.



Para saber mais sobre a promoção e opções de reserva, basta acessar o site do hotel:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-village-inn-pocos-de-caldas