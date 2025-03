Carreiras em Foco prepara estudantes para o futuro

Escolher uma carreira é um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens durante a trajetória escolar. Com o objetivo de auxiliar seus estudantes nesse momento decisivo, o Colégio Espírito Santo realizou testes vocacionais em parceria com duas instituições de ensino superior, IBMEC e ESEG. A iniciativa proporcionou um mapeamento detalhado das aptidões, interesses e perfis comportamentais dos alunos, contribuindo para uma escolha profissional mais assertiva e alinhada com seus talentos e aspirações.

Diferente de abordagens tradicionais que focam apenas nas habilidades técnicas (hard skills), essa avaliação também analisou competências socioemocionais (soft skills), permitindo um entendimento mais amplo das capacidades individuais de cada estudante. Os resultados revelaram uma forte inclinação para carreiras nas áreas tecnológicas, como Engenharia e Ciências da Computação, além de grande interesse por cursos como Direito e Medicina.

“Acreditamos que, ao oferecer ferramentas e informações concretas, nossos alunos poderão tomar decisões mais seguras e alinhadas com seus objetivos pessoais e profissionais. Nosso compromisso vai além do ensino acadêmico; buscamos formar jovens preparados para encarar os desafios do futuro com clareza, segurança e propósito”, diz Cristiane Imperador, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio.

Testes vocacionais: identificando habilidades técnicas e socioemocionais

Com base nesses dados, o Colégio Espírito Santo realizará no dia 22 de março o evento Carreiras em Foco, que visa aprofundar o conhecimento dos alunos sobre o mercado de trabalho e suas diversas possibilidades. A iniciativa proporcionará encontros com representantes de instituições de ensino superior e profissionais experientes de diferentes áreas, possibilitando um contato direto com as realidades das profissões desejadas.

Além disso, o programa abordará temas fundamentais para a escolha profissional e o desenvolvimento dos estudantes, como o autoconhecimento e a tomada de decisão na definição da carreira, a importância das soft skills no ambiente acadêmico e profissional, as perspectivas do mercado de trabalho para diferentes áreas, a relação entre carreiras dos sonhos e a realidade profissional, além do impacto da tecnologia na transformação das profissões.

