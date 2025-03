Primeiros minutos da entrevista podem definir contratação, apontam especialistas

A primeira impressão em uma entrevista de emprego exerce um impacto significativo no resultado do processo seletivo. Pesquisas em recrutamento indicam que a avaliação do candidato se inicia nos primeiros instantes da conversa, tornando fatores como postura, comunicação e segurança essenciais para o sucesso na seleção. Profissionais da área de recursos humanos analisam esses aspectos para determinar a compatibilidade com a vaga e a cultura da empresa.

Estudos realizados por consultorias especializadas indicam que recrutadores formam uma opinião inicial sobre o candidato nos primeiros 90 segundos da entrevista. Durante esse período, elementos como apresentação pessoal, contato visual e tom de voz influenciam diretamente na percepção dos avaliadores. De acordo com levantamento da UCLA, a linguagem corporal representa até 55% da comunicação em interações presenciais, destacando a relevância da postura e das expressões faciais.

Além da comunicação não verbal, a estrutura das respostas impacta a análise dos recrutadores. Pesquisas também apontam que respostas objetivas, alinhadas à cultura organizacional e embasadas em experiências profissionais aumentam a receptividade do entrevistador. Demonstrar conhecimento sobre a empresa e interesse pelo cargo também são fatores considerados positivos pelos especialistas.

O ambiente da entrevista influencia na performance do candidato. Um estudo do LinkedIn destaca que interações presenciais e remotas apresentam particularidades que exigem adaptações na comunicação. Em entrevistas virtuais, por exemplo, elementos como qualidade do áudio, iluminação e posicionamento da câmera são determinantes na construção de uma imagem profissional positiva.

A preparação prévia é um diferencial para o desempenho na entrevista. Dados do Glassdoor revelam que candidatos que pesquisam sobre a empresa e praticam respostas para perguntas comuns demonstram maior confiança e assertividade. Além disso, a escolha de vestimenta adequada ao ambiente corporativo reforça uma apresentação profissional sólida.

"O candidato precisa se preparar bem para os primeiros momentos da entrevista, pois são determinantes para o sucesso no processo seletivo. Comunicação clara, confiança e conhecimento sobre a empresa são fatores que fazem diferença", afirma João Silva, especialista em recrutamento e seleção.

Os primeiros minutos de uma entrevista representam um momento estratégico para a avaliação do candidato. Segundo especialistas, demonstrar uma postura confiante, manter uma comunicação clara e evidenciar conhecimento sobre a empresa são aspectos que aumentam significativamente as chances de avançar no processo seletivo.

