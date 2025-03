Erros comuns que prejudicam iniciantes na academia

Com a chegada do novo ano, muitos aproveitam para firmar a meta de levar uma vida mais saudável e ativa. A empolgação inicial pode levar muitas pessoas a cometerem excessos ou a adotarem estratégias pouco eficazes. Desde treinar sem uma base adequada até tentar acelerar os resultados de forma abrupta, esses deslizes podem comprometer não só a performance, mas também a saúde e a motivação

A academia, nesse contexto, se torna uma aliada importante, mas, para quem não tem uma rotina de exercícios ou é sedentário, alguns erros comuns podem surgir no caminho. Para ajudar quem está iniciando, Bruno Baldin, especialista técnico da Bio Ritmo, marca fitness high end, destaca os quatro erros que devem ser evitados ao começar a praticar exercícios e dar as primeiras passadas rumo a um estilo de vida mais ativo.

Fazer exercícios em jejum ou exagerar no pré-treino

Muitos iniciantes na academia acreditam que praticar exercícios em jejum ou tomar grandes doses de pré-treino vão acelerar os resultados. No entanto, isso pode ser prejudicial, especialmente para quem ainda não está acostumado com a rotina de treinos.



"O exercício em jejum pode levar ao cansaço excessivo, tontura e até à perda de massa muscular, pois o corpo não tem os nutrientes necessários para manter a energia e performance do treino", destaca Bruno. Com a perda de rendimento nos treinos, o que seria algo benéfico acaba sendo prejudicial.



Da mesma forma, exagerar no uso de pré-treinos pode sobrecarregar o organismo, além de gerar uma sensação de “energia falsa”, levando a treinos mais intensos do que o corpo pode suportar. A recomendação é começar com treinos mais leves e garantir uma alimentação equilibrada antes e depois das atividades físicas.

Aumentar a carga rapidamente para "evoluir" mais rápido

O desejo de ver resultados rápidos é natural, mas tentar acelerar o processo aumentando a carga de forma desmedida é um erro frequente. Para os iniciantes, levantar cargas elevadas sem respeitar os limites do próprio corpo, sem a devida adaptação, pode causar lesões graves.

"A progressão na carga deve ser feita de forma gradual e respeitando o nível atual de condicionamento. Aumentar o peso muito rápido pode prejudicar não só a execução correta do movimento, mas também aumentar o risco de lesões", explica Bruno. O foco deve ser em aperfeiçoar a técnica e adaptações das variáveis do treino, como, por exemplo, pausa e repetições, antes de intensificar a carga, garantindo a evolução sem comprometer a saúde.

Não manter a frequência e "compensar" em um único treino

Outro erro comum entre iniciantes é tentar "compensar" a falta de treino durante a semana com um único treino intenso. Isso não só é ineficaz, como também pode ser perigoso, levando ao desgaste excessivo e à sensação de cansaço.

"A consistência é a chave para o sucesso a longo prazo. Um treino isolado, feito com intensidade excessiva, não gera os mesmos benefícios que a frequência regular. O ideal é manter a disciplina e treinar de forma equilibrada, com uma programação semanal dos treinos, para ter um estímulo em cada sessão de treino", afirma Baldin. É importante respeitar a regularidade do treino, volume da sessão de treino que foi programada, descanso entre cada sessão de treino e uma boa alimentação.

Fazer dietas e tomar suplementos sem orientação de um especialista

Com o desejo de alcançar os resultados desejados mais rapidamente, muitos iniciantes recorrem a dietas restritivas ou ao uso de suplementos sem a orientação adequada. No entanto, isso pode não só ser ineficaz, mas também prejudicial à saúde.



De acordo com Bruno, cada corpo tem necessidades específicas, e dietas e suplementos devem ser prescritos por um profissional capacitado, como nutricionistas e médicos, que poderão analisar individualmente as necessidades do praticante de atividades físicas. A orientação profissional é essencial para garantir uma alimentação equilibrada e o uso adequado de suplementos, caso necessário.

