Venture Global recebe autorização de exportação a países não pertencentes ao FTA para CP2 LNG

Hoje, a Venture Global recebeu aprovação do Departamento de Energia dos EUA para exportar gás natural liquefeito (GNL) a países não pertencentes ao Tratado de Livre Comércio (FTA) para seu terceiro projeto, CP2 LNG, localizado em Cameron Parish, Louisiana. O Diretor Executivo da Venture Global, Mike Sabel, fez a seguinte declaração:

"O CP2 LNG é um projeto vital para a economia dos EUA, a balança comercial e a segurança energética mundial. Somos gratos pelo retorno da Administração Trumpàordem regular eàcerteza regulatória que irá nos possibilitar expandir ainda mais as exportações de GNL dos EUA, consideradas consistentemente de interesse público em diversas administrações. Isso irá nos permitir fornecer o GNL dos EUA a nossos aliados em todo o mundo em apenas alguns anos e durante as próximas décadas."

No início deste mês, a Venture Global anunciou que lançou o processo FID para CP2 LNG. Até o momento, a fase inicial do CP2 LNG foi vendida mediante contratos de compra e venda de 20 anos com a ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE e EnBW. A Venture Global está em discussões ativas para a capacidade restante e lançou uma construção significativa do projeto fora do local, enquanto aguardava autorizações do projeto dos reguladores dos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250319603290/pt/

Contato com investidores

Michael Pasquarello

IR@ventureglobalLNG.com

Contato com a mídia

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com