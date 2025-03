Ultramaratonista inicia segunda volta ao mundo em 30 países

O ultramaratonista brasileiro Alexandre Sartorato está prestes a desafiar os limites do corpo humano. Primeiro atleta a completar uma volta ao mundo correndo uma ultramaratona por dia.

No final deste mês, Sartorato parte das Pirâmides de Giza, no Egito, iniciando a sua segunda volta ao mundo. Atravessando continentes a pé, o brasileiro pretende percorrer uma média de duas a três maratonas por dia, encarando temperaturas que variam de 50ºC a -20ºC.

Mais do que um resultado atlético, a missão de Sartorato vai além da superação pessoal: ele quer chamar a atenção do mundo para causas urgentes. "Não é aceitável que fome, miséria e racismo ainda existam no nosso planeta. Quero usar essa jornada para dar voz a essas causas e sensibilizar o mundo para a urgência de combatê-las", afirma o ultramaratonista.

A preparação para esse desafio é fruto de anos de dedicação. Desde 2020, Sartorato tem se dedicado ao treinamento intenso, realizando desafios simulados para divulgar causas sociais. Ele correu de Cananéia (SP) a Paraty (RJ) em apoio ao Natal Solidário, percorreu 1.000 km na esteira em 9 dias divulgando diferentes iniciativas, atravessou o litoral de Santa Catarina em apoio aos Médicos Sem Fronteiras e correu 850 km em uma semana na esteira em favor das Aldeias Infantis SOS.

Essa não é a primeira vez que Sartorato desafia os limites do corpo e da mente. Antes de sua primeira volta ao mundo, ele percorreu 5.330 km entre Oiapoque e Chuí em apenas 61 dias, ajudando a divulgar o Movimento Amanhã sem Câncer, do Instituto Nacional de Câncer.

Quando iniciou sua primeira volta ao mundo, partindo do Cristo Redentor, apoiou a candidatura do monumento como uma das 7 Maravilhas do Mundo Moderno, ao mesmo tempo em que divulgava o trabalho das Aldeias Infantis SOS. Durante essa travessia, ele percorreu aproximadamente 100 km por dia, utilizou 42 pares de tênis, consumiu mais de 2 mil litros de água, cerca de 600 litros de refrigerantes e mais de 100 quilos de macarrão.

Neste novo desafio, uma equipe de cinema acompanhará sua trajetória, produzindo um filme sobre a maratona.

A expedição tem o apoio do Instituto João Cláudio e pode ser acompanhada pelas redes sociais no perfil oficial de Sartorato: @sartoratoinfinitemarathon.

Website: https://www.instagram.com/sartoratoinfinitemarathon/