ONGs transformam comunidades e ampliam impacto social

De acordo com informações do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o voluntariado tem ganhado destaque no Brasil, refletindo um compromisso crescente das pessoas com o desenvolvimento de suas comunidades. O conteúdo disponibilizado pelo Conselho mostra que, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2022, o país registrou mais de 7 milhões de voluntários, um aumento de mais de 600 mil pessoas em relação a 2019.

As organizações não governamentais (ONGs) desempenham um papel relevante na transformação social, desenvolvendo projetos voltados para inclusão, desenvolvimento e cidadania. Profissionais como Letícia de Freitas Caruso são exemplos do comprometimento necessário para impulsionar essas mudanças. Formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF-VR), Letícia acumulou uma trajetória marcante em instituições do terceiro setor, atuando ativamente em projetos que promovem inclusão, desenvolvimento e cidadania.

Durante sua graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em Governador Valadares, Letícia esteve envolvida em diversas instituições sem fins lucrativos, dedicando-se ao fortalecimento de suas ações e à ampliação do alcance de suas iniciativas. Sua atuação em cargos de liderança no Rotaract e na Atlética da faculdade possibilitou a organização de eventos comunitários, campanhas de arrecadação e ações de impacto direto na vida de inúmeras pessoas. Além disso, sua experiência internacional como voluntária na Argentina pela AIESEC reforçou seu compromisso com causas sociais, levando-a a se tornar membro ativo da organização.

"Essas experiências me permitiram coordenar reuniões, gerenciar equipes e executar projetos que realmente transformam realidades. Trabalhar em ONGs me mostrou o poder da ação coletiva e como pequenas iniciativas podem gerar grandes mudanças na vida das pessoas", destaca Letícia.

Para Letícia, o envolvimento de profissionais em organizações do terceiro setor não apenas promove melhorias concretas na sociedade, mas também amplia a capacidade dessas instituições de oferecer suporte a comunidades em situação de vulnerabilidade. Ela também acredita que o fortalecimento das ONGs passa pela participação ativa de pessoas comprometidas com o bem-estar coletivo e com a construção de um futuro mais inclusivo e solidário.

"Ao longo dos anos, vi como o trabalho das ONGs vai muito além da assistência imediata. Ele transforma perspectivas, capacita indivíduos e cria oportunidades onde antes não havia esperança. Precisamos incentivar mais pessoas a se envolverem e apoiarem essas iniciativas para que o impacto continue crescendo", enfatiza.