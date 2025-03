Concorrência desafia médicos a abrirem consultórios

A crescente concorrência no mercado da saúde tem tornado cada vez mais desafiador para médicos abrirem e manterem seus próprios consultórios. Segundo o Boletim Demográfico Médico do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil atingiu a marca de 2,81 médicos por mil habitantes em 2024, um aumento expressivo em relação ao ano 1993, quando essa taxa era de 1,0 médicos por mil habitantes. Esse crescimento coloca o país próximo de países como o Reino Unido (3,2 médicos por mil habitantes) e os Estados Unidos (2,6 médicos por mil habitantes), mas ainda distante de nações como a Alemanha, que possui 4,5 médicos por mil habitantes. Em grandes cidades, especialmente no Sudeste, esse número é ainda maior. Em capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a taxa já ultrapassa 5 médicos por mil habitantes, tornando a concorrência ainda mais acirrada.

Dados do CFM indicam que o Brasil conta atualmente com mais de 580 mil médicos ativos, número que cresce anualmente com a formação de novos profissionais. Apenas em 2024, mais de 35 mil médicos se formaram no país, reflexo da abertura de novos cursos de medicina nos últimos anos. Esse cenário aponta para um mercado cada vez mais competitivo, especialmente para aqueles que optam por abrir seus próprios consultórios.

Diante desse panorama, especialistas destacam a necessidade de os médicos desenvolverem novas habilidades para garantir a sustentabilidade de seus consultórios. Rafael Mendes, engenheiro de produção e CEO do grupo Med Varizes, que além da rede de clínicas também possui o braço de captação de pacientes Med Varizes Partner, explica que o crescimento acelerado da concorrência exige uma abordagem mais estratégica. “O mercado mudou e, hoje, não basta apenas ser um bom médico. A captação de pacientes e a gestão eficiente do consultório se tornaram fundamentais para garantir a viabilidade do negócio”, afirma.

Além da captação, outro desafio enfrentado pelos médicos empreendedores está na administração do consultório. A rotina intensa de atendimentos e procedimentos dificulta a dedicação necessária às estratégias de gestão. “O conhecimento técnico da medicina continua sendo essencial, mas os profissionais precisam estar atentos à experiência do paciente, ao marketing médico e à fidelização, que são fatores determinantes na construção de um consultório sustentável”, ressalta Mendes.

A expansão das redes sociais também tem impactado significativamente o setor. “Profissionais recém-formados, muitas vezes sem grande experiência clínica, têm conseguido visibilidade por meio de estratégias de marketing digital e esse cenário contrasta com médicos mais experientes, que, apesar do conhecimento técnico, podem ter dificuldades na captação de pacientes por não investirem nessas ferramentas de comunicação. A necessidade de equilibrar excelência médica e presença digital tornou-se, portanto, um fator determinante para o sucesso dos consultórios privados”, afirma Mendes.

Com a crescente competitividade no setor da saúde, uma nova indústria vem ganhando força para suprir a necessidade de médicos que buscam estruturar melhor seus consultórios. Empresas especializadas em gestão para clínicas, agências de marketing focadas na área médica e empresas especializadas na captação de pacientes estão surgindo como soluções para esses profissionais.

Dentro desse cenário, programas estruturados têm sido implantados como ferramentas estratégicas para médicos que querem fortalecer sua atuação no mercado privado. O Med Varizes Partner, por exemplo, surgiu para preencher essa lacuna, conectando médicos angiologistas e vasculares a pacientes qualificados, sem que eles precisem se preocupar com o investimento em marketing ou a complexidade da captação. Segundo Rafael Mendes, o programa já conta com mais de 20 médicos vasculares participantes e mantém um número limitado de adesões anuais para garantir a qualidade do atendimento. “Nosso sistema automatiza o processo de captação e agendamento, permitindo que o médico foque naquilo que realmente importa: o atendimento ao paciente”, explica.

Os médicos vasculares Dr. Guilherme Redó e Dra. Juliana Pacheco, também sócios da Med Varizes, destacam que conhecem bem esse desafio, pois já enfrentaram essa dificuldade em suas próprias carreiras. "Era muito agonizante, porque, por mais que nos capacitássemos tecnicamente e entregássemos excelentes resultados, o volume de pacientes que chegavam até nós era limitado, e, consequentemente, o faturamento do consultório também", afirma Dr. Guilherme. Dra. Juliana complementa: "Nesse modelo atual, desenvolvido junto com o Rafael Mendes, conseguimos facilitar bastante esse processo, especialmente para médicos que estão saindo da residência e querem montar seu consultório próprio, ou até mesmo para médicos mais experientes que estão enfrentando consultórios cada vez mais vazios devido ao aumento da concorrência, principalmente nos grandes centros".

Diante desse contexto, iniciativas voltadas à captação estruturada de pacientes e ao suporte na administração do consultório tendem a ganhar mais espaço no mercado. Com a crescente demanda por estratégias comerciais eficientes, médicos que buscarem aprimoramento nessas áreas estarão mais preparados para enfrentar os desafios e garantir a sustentabilidade de seus consultórios a longo prazo.

