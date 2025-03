Brasil Sabor traz oportunidades para bares e restaurantes

As inscrições para a 19ª edição do Brasil Sabor seguem abertas até 24 de abril. O festival, promovido pela Abrasel, é uma vitrine estratégica para bares e restaurantes que desejam impulsionar seus negócios e atrair novos clientes. Neste ano, o evento acontece entre 15 de maio e 1º de junho, reunindo estabelecimentos de diversas regiões para valorizar a diversidade da culinária nacional e estimular o setor gastronômico.

Com quase duas décadas de tradição, o Brasil Sabor se consolidou como um dos principais festivais do segmento, proporcionando aos participantes um aumento no fluxo de clientes e fortalecendo suas marcas no mercado. Além disso, a iniciativa fomenta a inovação nos cardápios, incentivando os estabelecimentos a explorarem novos sabores e experiências gastronômicas diferenciadas.

Como funciona?

Os estabelecimentos inscritos desenvolvem um prato exclusivo para o festival, inspirado nos ingredientes e tradições da gastronomia local. Durante o período do evento, o público tem a oportunidade de experimentar essas criações a preços promocionais, o que amplia o acesso e incentiva a experimentação de novos sabores.

Os restaurantes participantes têm flexibilidade para oferecer os pratos tanto no salão quanto por delivery e take away (para levar), adaptando-se às preferências dos consumidores e ampliando seu alcance. Essa diversidade de formatos permite que mais pessoas conheçam a receita criada, fortalecendo a conexão entre o negócio e o público.

Vantagens para os negócios participantes

Em 2024, o Brasil Sabor reuniu mais de 740 restaurantes distribuídos em 79 cidades e 18 estados, consolidando-se como um dos maiores festivais gastronômicos do país. O evento já faz parte do calendário do setor e tem se mostrado uma ferramenta eficaz para impulsionar negócios, gerar visibilidade e atrair novos clientes.

Além da exposição nacional proporcionada pelo festival, os participantes aproveitam a oportunidade para reforçar sua identidade gastronômica e estreitar o relacionamento com o público. Segundo Rosane Carvalho, presidente do Conselho de Administração da Abrasel, o evento vai além da simples participação e pode ser um diferencial estratégico para os estabelecimentos.

“O Brasil Sabor é uma oportunidade para inovar no cardápio, testar novos sabores e fortalecer o relacionamento com o público. O festival cria um ambiente favorável para impulsionar os negócios e gerar novas oportunidades”, destaca.

Os empresários do setor ainda podem garantir sua participação no evento. As inscrições seguem abertas até o dia 24 de abril e podem ser realizadas no site brasilsabor.com.br.

Serviço:

19ª edição do Brasil Sabor

15 de maio a 1 de junho

Realização: Abrasel

Patrocínio nacional: Ambev

Mais informações no site do festival Brasil Sabor.

Instagram: @festivalbrasilsabor

Website: https://www.brasilsabor.com.br/