Iniciativa social fortalece Organizações da Sociedade Civil

Especialistas em desenvolvimento social afirmam que garantir o acesso a uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para promover qualidade de vida e dignidade às situações de vulnerabilidade atendidas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs). No entanto, essa realidade ainda está distante para milhões de brasileiros. De acordo com dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN 2022), mais de 33 milhões de pessoas no país enfrentam insegurança alimentar grave, sem acesso regular a refeições nutritivas e balanceadas.

Garantir o acesso regular a refeições adequadas, porém, é um desafio significativo para muitas instituições sociais e educacionais. A alimentação inadequada tem impactos diretos na saúde física e mental, além de comprometer o desenvolvimento educacional e econômico dessas populações.

Atenta a essa realidade crítica, a Fundação Salvador Arena promove iniciativas voltadas ao fortalecimento das OSCs em todo o país, proporcionando recursos para melhoria da segurança alimentar, por meio do Programa de Alimentação Saudável (PAS). O PAS oferece consultoria nutricional especializada e suporte financeiro às organizações selecionadas, possibilitando uma alimentação adequada, balanceada e planejada de acordo com as necessidades específicas dos beneficiários. As inscrições para o programa ocorrem entre os dias 10 e 31/05/2025, pelo site do PAS.



Além de impulsionar a qualidade nutricional das refeições oferecidas, o programa contribui diretamente para a sustentabilidade financeira das OSCs, permitindo que recursos antes utilizados integralmente na alimentação sejam redirecionados para outras áreas essenciais das organizações.

De acordo com Sérgio Loyola, responsável por Desenvolvimento e Promoção Social na FSA, "a Fundação Salvador Arena acredita que a segurança alimentar é um pilar essencial para a transformação social. Por isso, fortalecemos as OSCs que atuam diretamente na promoção do acesso à alimentação saudável, contribuindo para um impacto duradouro nas comunidades atendidas".

Com essa atuação integrada, OSCs fortalecem seu papel social, ampliam o impacto positivo em suas comunidades e asseguram melhores condições de saúde e desenvolvimento às pessoas atendidas, reafirmando o papel crucial da segurança alimentar como base para a transformação social.

Website: http://www.pasfsa.com.br