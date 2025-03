Sistema de ventilação auxilia na regulação da temperatura e umidade

Desde o mês de janeiro, o país vem passando por diversas ondas de calor. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mostram que as temperaturas máximas podem superar em mais de 5°C a média climatológica. Diante desse cenário, as pessoas buscam meios de reduzir os efeitos causados pelo clima, como a utilização de umidificadores, redução das atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, boa hidratação e outros.

As mudanças climáticas também influenciam na jornada de compra de um imóvel, onde o consumidor está cada vez mais exigente, buscando diferenciais ligados a conforto e praticidade. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) revela que 10% dos compradores valorizam inovações e consideram desembolsar valores mais altos para adquirir um imóvel com tecnologia de ponta.

Pensando nisso, incorporadoras e construtoras vêm desenvolvendo projetos diferenciados com foco na valorização da saúde dos moradores. O Casa Nor, da Terral Incorporadora, é um exemplo. Localizado no Noroeste, em Brasília, o empreendimento possui um sistema moderno de ventilação mecanizada nos apartamentos, que através de dutos e exaustores o ar da cozinha e área de serviços é constantemente renovado. “Ele funciona através de ventiladores e exaustores que forçam a entrada controlada de ar externo para dentro da unidade”, comenta Marcus Vinícius Viana, Superintendente de Incorporação da Terral Incorporadora.

O superintendente ainda aponta que o sistema também simula uma ventilação natural no ambiente, auxiliando em pequenas coisas do dia a dia, como: a secagem de roupa e a dispersão de fumaça de cocção que eventualmente escape da captação da coifa da cozinha, por exemplo. “Além disso, é uma inovação que não traz apenas conforto para os moradores, mas também pode colaborar para a segurança sanitária, que é uma grande tendência no Brasil e no mundo no pós-pandemia”, afirma.

Além do sistema de ventilação mecanizada, o Casa Nor também possui itens que são novidades em Brasília, como: piscina com face de vidro virada para a fachada, a exemplo Essenza Hotel, em Jericoacoara no Ceará; e o elevador food delivery, com acesso pelos entregadores direto pelo térreo do edifício, que oferece comodidade para o morador receber suas encomendas no hall de serviço de seu pavimento. “Todo esse cuidado tem como objetivo entregar um empreendimento com todos os detalhes pensados para proporcionar uma boa experiência para os futuros moradores”.

Entregue em agosto de 2024, o projeto do Casa Nor traz a utilização de materiais com texturas naturais e acabamentos em tons de madeira e pedra. As varandas das unidades utilizam os conceitos de biofilia, com a incorporação de floreiras na fachada, com sistema de irrigação automatizado.