João Pernambuco volta ao Municipal na voz de Glaucia Nasser

No dia 6 de abril, o violonista João Pernambuco (1883-1947), um dos primeiros compositores a escrever para violão solo no país, será homenageado pela cantora mineira Glaucia Nasser.

Produzido e interpretado pela cantora mineira, “João Pernambuco - Coração do Violão” será apresentado no mesmo palco onde o compositor de “Luar do Sertão” se apresentou em dezembro de 1915 a convite do escritor Afonso Arinos para encerrar o projeto “Lendas e Tradições Brasileiras”. O espetáculo integra o projeto de gratuidade do Theatro Municipal de São Paulo, dentro da temporada 2025 "Poética de Todo Mundo".

“Coração do Violão” foi criado para celebrar a obra seminal do músico, nascido há 142 anos em Jatobá (PE). Gravado em maio de 2024 no Teatro de Santa Isabel, no Recife, o espetáculo foi lançado no YouTube em novembro de 2024, com canções do artista, daqueles que o inspiraram e dos que foram influenciados por ele.

Ferreiro de profissão e compositor por vocação, João superou o analfabetismo e a falta de recursos para se consagrar na posteridade artística do Brasil como o “Poeta do Violão”.

O público poderá apreciar obras de João como “Caminho do Sertão” e “Sons de Carrilhões”, que ganharam letra de seu biógrafo José Leal, “Graúna”, com letra de Paulo Dáfilin e “Cabocla de Caxangá”, que tem letra de Catulo da Paixão Cearense, entre outras. O repertório ainda inclui canções de Noel Rosa, Dominguinhos, Luiz Bandeira, Alceu Valença, Pixinguinha, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, entre outros.

"É uma honra poder voltar ao mesmo local onde João se apresentou há mais de um século. Poder apresentá-lo dentro desse projeto de gratuidade do Theatro que tem como objetivo tornar a cultura mais acessível à população, torna tudo ainda mais especial. É ir à raiz do Brasil e dizer a todos nós o tamanho de nossa grandeza", reflete Glaucia, cantora, compositora e pesquisadora da riqueza cultural do país.

O projeto tem direção musical e arranjos assinados por Paulo Dáfilin, direção artística de Julio Cesarini e participações especiais de Cezzinha (sanfona e voz) e da atriz Cinnara Leal (em vídeo).

A apresentação em São Paulo é uma realização do Theatro Municipal de São Paulo, em parceria com o Instituto de Arte Popular João Pernambuco, com coprodução da Fundação Brasil Meu Amor, e tem patrocínio de Terrena Agro e NOOA Ciência e Tecnologia, unindo cultura e agricultura.

Glaucia Nasser

Glaucia Nasser faz da música sua plataforma de pesquisa e campo de estudo. Com 15 trabalhos lançados, passou as últimas duas décadas dedicada a pesquisar as origens, influências e legado do cancioneiro.

Sua carreira de intérprete tomou um novo rumo quando resolveu mergulhar na vasta fonte musical brasileira. Assim, já visitou Chiquinha Gonzaga, falou de um Brasil produtivo e positivo no espetáculo "Um reencontro com o Brasil", e agora explora o universo de João Pernambuco, todos os projetos produzidos pela Fundação Brasil Meu Amor, da qual é cofundadora.

Em 2025 celebra 20 anos de carreira com um álbum de inéditas. Paralelamente, viaja pelo país realizando cursos e workshops de autoconscientização, enquanto segue atuando como empresária do agro em Minas Gerais.

João Pernambuco - Coração do Violão

Realização: Theatro Municipal de São Paulo e Instituto João Pernambuco com coprodução da Fundação Brasil Meu Amor

Patrocínio: Terrena Agro e NOOA Ciência e Tecnologia

Quando: 6 de abril de 2025

Onde: Theatro Municipal de São Paulo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República, São Paulo - SP

Retirada de ingressos: a retirada de ingressos poderá ser feita a partir de 28/03 no site do Theatro Municipal de São Paulo?

Ficha Técnica:

Diretor Musical e Arranjos: Paulo Dáfilin

Diretor Artístico: Julio Cesarini

Voz: Glaucia Nasser

Violões: Paulo Dáfilin

Baixo: Fernando Nunes

Guitarra: Guiza Ribeiro

Violoncelo: Jonas Moncaio

Acordeom e Teclado: Pedro Cunha

Bateria: Celso de Almeida

Flauta e Saxofone: Cassio Ferreira

Percussão: Chrystian Galante

Percussão: Leandro Vieira

Participações especiais:

Cinnara Leal - Atriz

Cezzinha - Músico/Cantor

Website: https://www.instagram.com/glaucianasser/?hl=pt