Empresa gaúcha apresenta soluções na Expo Revestir

A estreia da Meber na Expo Revestir veio carregada de novidades assinadas pela marca. Ampliando seu portfólio de soluções para todos os ambientes da casa, a empresa gaúcha lançou duas linhas completas de metais sanitários naquele que é considerado um dos maiores encontros no segmento de revestimentos da América Latina.

A primeira novidade é a Australis. Seu design é composto por traços retos e curvos, busca oferecer bem-estar, beleza e praticidade para o lar ou ambientes corporativos. Com 36 produtos, tem soluções para salas de banho e cozinha e está disponível em quatro acabamentos: Cromado, Preto Matte, Dourado Matte e Cobre Matte. Exclusividade da Meber, essas variedades são produzidas por meio da aplicação do processo Techno Coat Meber, um sistema que engloba o uso de matérias-primas selecionadas, somado a aplicação de técnicas e tecnologias diversificadas, que estão distribuídas em todos os processos que formam os produtos da marca dentro do parque fabril, na cidade gaúcha de Bento Gonçalves–RS.

Outro lançamento é a linha Soluz, solução que conta com mecanismo de vedação substituível (MVS), capaz de otimizar o fluxo da água em residências com baixa pressão. Essa característica ajuda a trazer conforto para as situações de uso.

Construções sustentáveis

O repertório de soluções assinadas pela marca tem outras linhas conectadas com o propósito de contribuir com a preservação dos recursos naturais. A Biociclo, por exemplo, é desenvolvida em consonância com o conceito de arquitetura sustentável e, por isso, opção para atender projetos de bioarquitetura, cujo foco está no uso de materiais orgânicos e na economia de água e energia elétrica, por exemplo.

Os produtos da Biociclo são equipados com reguladores para reduzir a vazão, proporcionando economia de até 60% no consumo de água. Isso acontece porque, diferentemente dos produtos tradicionais, que aumentam a vazão de água conforme cresce o MCA (metros de coluna d'água), os itens dessa linha estabilizam o fluxo de saída de água por minuto, o que gera a redução de consumo.

A novidade chega ao mercado com a proposta de atender a norma ABNT NBR 16782, que especifica requisitos, procedimentos e diretrizes para a conservação da água em edificações. Com os metais adequados às certificações, a Meber oferece soluções a empreendimentos que buscam certificações ligadas à construção sustentável, como as concedidas pela Green Building Council Brasil (GBCB), como o LEED, ou pela International Finance Corporation (IFC), como o Edge. A linha Biociclo traz torneiras para todos os ambientes – lavatórios, cozinhas, lavanderias e jardim –, além de válvula para mictórios, ducha higiênica e ducha de parede.





Sobre a Meber

A Meber é especializada em soluções em metais sanitários, com mix composto por linhas completas para cozinhas e salas de banho. Entre as soluções estão monocomandos, torneiras, temporizadores, duchas, acessórios, básicos e complementos. Os produtos são comercializados em milhares de pontos de venda no país.

Website: https://www.meber.com.br/