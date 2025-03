Dermatologista destaca cuidados com a pele do pescoço

A região do pescoço é frequentemente negligenciada nos cuidados diários de skincare, mas ela merece tanta atenção quanto o rosto. A pele dessa área é mais fina, possui menos glândulas sebáceas e está exposta a movimentos e à ação do sol.

Segundo a Dra. Ana Carulina Moreno, dermatologista especializada em estética e envelhecimento cutâneo, a junção desses fatores torna mais propensa ao envelhecimento precoce, como destaca a publicação. Diante desses fatores, é preciso entender como cuidar adequadamente dessa região.

“A pele do pescoço é naturalmente mais frágil do que a do rosto, mais fina e possui menos glândulas sebáceas, o que a torna mais propensa ao ressecamento e à formação de rugas”, explica. “Além disso, movimentos repetitivos, como olhar para baixo ao usar o celular, e a falta de proteção solar aceleram o processo de envelhecimento”, alerta.

Segundo a especialista, a postura também desempenha um papel crucial no envelhecimento do pescoço. Isso porque o hábito de inclinar a cabeça para usar dispositivos eletrônicos, conhecido como “tech neck”, favorece o aparecimento de linhas horizontais no pescoço.

Moreno explica: “Manter a coluna ereta e ajustar a altura das telas ajuda a reduzir a pressão constante nessa região e, consequentemente, a minimizar rugas precoces”. A especialista é graduada pela Faculdade de Medicina da USP e atende em sua própria clínica de dermatologia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

Hábitos diários ajudam a prevenir rugas e flacidez

Segundo Moreno, a adoção de determinados cuidados pode ajudar a manter a pele do pescoço saudável e jovem:

Hidratação e fotoproteção: a região do pescoço deve ser incluída na rotina de skincare, aplicando hidratantes e protetor solar com FPS adequado;

Limpeza suave: usar produtos de limpeza que não agridam a pele e evitar banhos muito quentes e prolongados;

Boa postura: ajustar a altura de telas de celular e computador para evitar flexionar o pescoço por longos períodos;

Rotina saudável: beber água regularmente, manter uma alimentação balanceada e evitar o tabagismo, que compromete a circulação e o colágeno;

Massagens e exercícios podem melhorar a circulação e a tonicidade muscular.

Tratamentos estéticos para o pescoço

Quando os cuidados diários não são suficientes, procedimentos estéticos podem ajudar a tratar rugas, flacidez e manchas, como o Ultrassom Microfocado, Volnewmer e Exilis, que estimulam a produção de colágeno, podendo melhorar a firmeza e a textura da pele.

Além disso, a dermatologista acrescenta que é possível investir em bioestimuladores injetáveis (Radiesse), que incentivam a formação de novas fibras de colágeno, conferindo maior sustentação. A Toxina Botulínica também é uma alternativa, pois suaviza as bandas platismais (linhas verticais) e rugas horizontais.

“Por fim, o Laser Zye e Megaderme são outras opções, pois melhoram o aspecto das manchas e uniformizam a tonalidade da pele”, explica. “Skinboosters e Profhilo também são uma alternativa, oferecendo hidratação profunda com ácido hialurônico, resultando em mais viço e elasticidade”, completa.

Cremes e ativos dermatológicos para o pescoço

A médica recomenda o uso de cremes com ativos específicos para a região do pescoço como Retinol e derivados, que renovam as células e estimulam a produção de colágeno. Já o Ácido Hialurônico, por sua vez, mantém a hidratação profunda, conferindo firmeza.

“Peptídeos e Fatores de Crescimento auxiliam na síntese de colágeno e melhoram a elasticidade e antioxidantes (Vitamina C, E, Resveratrol) protegem contra os danos dos radicais livres, retardando o envelhecimento”, considera.

Quando a intervenção cirúrgica é recomendada?

Moreno conta que, em casos de flacidez avançada, excesso de pele ou acúmulo de gordura que não respondem bem aos tratamentos menos invasivos, a cirurgia pode ser uma opção.

“O lifting de pescoço e a lipo de papada podem trazer resultados mais definitivos ao corrigir o contorno facial e o excesso de pele. No entanto, a avaliação de um cirurgião plástico é fundamental para indicar o tratamento mais adequado”, observa.

Bons hábitos complementam a saúde do pescoço

Moreno ressalta que a pele do pescoço requer atenção especial para prevenir e tratar sinais de envelhecimento. Por isso, combinar bons hábitos diários, como hidratação, proteção solar e postura correta, com tratamentos estéticos e dermatológicos pode trazer resultados significativos.

“Face e pescoço são uma unidade anatômica, portanto seu envelhecimento deve andar em paralelo, para não ficar discrepante. Cuide do seu pescoço com a mesma dedicação que cuida do seu rosto e mantenha a pele saudável e jovem por mais tempo”, recomenda.

Para mais informações, basta acessar: https://www.carumoreno.com.br/