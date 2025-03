Sofar Solar planeja expansão e novos investimentos em 2025

Após fechar 2024 com o marco de 4,3 gigawatts (GW) de inversores comercializados no Brasil, a fornecedora de soluções solares fotovoltaicas e de armazenamento de energia Sofar Solar vê 2025 como um ano de expansão. O objetivo da empresa é aumentar a presença na América Latina, consolidar a rede de distribuidoras e ampliar investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A Sofar tem apostado também na qualificação de profissionais do setor por meio do Programa de Certificação SAFIRA. É o que diz Eduardo Fróes, country manager da Sofar Brasil.

“Essa iniciativa busca garantir maior visibilidade e benefícios para integradores certificados, buscando elevar a qualidade das instalações fotovoltaicas e aumentar a confiança dos clientes na empresa”, explica.

“Outro ponto de destaque é o investimento em soluções híbridas que integram energia solar com armazenamento em baterias. Essa tendência, já consolidada na Europa, está ganhando força no Brasil e abre novas oportunidades de crescimento para a Sofar”, complementa Froés.

Os planos de expansão se justificam devido ao crescimento acelerado do mercado solar no Brasil ? o terceiro maior do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, segundo o relatório Global Market Outlook ? e ao feedback dos integradores e distribuidores, que apontaram a necessidade de um suporte técnico mais próximo e rápido.

Além disso, em 2024, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) apontou que o Brasil bateu recorde de novas instalações de sistemas de energia solar. Em um ano, foram adicionados mais 14,3 GW à matriz energética do país, um número que, na visão de Froes, reforça o bom momento do setor.

Centro de reparos em Jacareí

Desde a inauguração do seu centro de reparos em Jacareí (SP), em julho de 2024, a Sofar afirma que tem buscado elevar a qualidade do suporte técnico e reduzir o tempo de atendimento aos clientes. Trata-se de um espaço de 2 mil metros quadrados pensado para otimizar o pós-venda e realizar reparos de equipamentos.

No total, o empreendimento mantém um estoque de mais de mil inversores (equipamento essencial em sistemas de energia solar) novos para atender à demanda dos parceiros. Em casos de garantia aprovada, a Sofar é responsável pelo agendamento da coleta e envio do inversor, oferecendo suporte tanto ao integrador quanto ao cliente final. Mesmo nos casos em que a garantia não cobre o reparo ou a substituição, a Sofar oferece a opção de serviço de reparo.

“A criação de novos centros de reparo diminui também custos logísticos e de manutenção, tornando o serviço mais acessível; fortalece a marca e incentiva a profissionalização do setor, garantindo que integradores e distribuidores tenham mais segurança”, explica Froés.

Após a chegada do inversor ao centro de serviço, os testes e consertos podem ser concluídos em até 48 horas. Esse modelo de atendimento é visto pela Sofar como um diferencial competitivo e pode ser ampliado para outras regiões em breve, revela o country manager da empresa.

“Vamos aprimorar a experiência dos nossos clientes. A expansão dos centros de reparo e o investimento em novas tecnologias são passos fundamentais para consolidarmos nossa presença no setor solar”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://br.sofarsolar.com