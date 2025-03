Energia por assinatura tem projeções positivas para 2025

Segundo dados da consultoria Greener divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar), o segmento de energia por assinatura registrou o acumulado de 4,2 GW em 2023. De acordo com a consultoria e com a associação, o crescimento é impulsionado pela demanda por energia limpa, redução de custos de equipamentos, geração compartilhada e incentivos governamentais.

Cauê Galuppo, CEO do marketplace de energia renovável Shopping Energia, reforça que a combinação desses fatores acelera a expansão do setor.

“O interesse por soluções sustentáveis cresce não apenas pela conscientização ambiental, mas também pelos altos custos da energia convencional. Além disso, políticas públicas e avanços tecnológicos têm contribuído para tornar a energia renovável mais acessível e competitiva”, afirma Galuppo.

Energia por assinatura: viabilidade e benefícios

O modelo, também chamado de energia compartilhada, permite acesso à renováveis sem nenhum investimento. “A queda nos preços de painéis solares e os avanços tecnológicos viabilizaram descontos de até 25% na conta de luz. Para grandes redes de varejo ou consumidores de alto volume, dependendo da região, o desconto pode ser ainda maior”, explica Galuppo.

De acordo com o empresário, no sistema, pessoas físicas e jurídicas associam-se a usinas solares ou de outras fontes renováveis remotas, dividindo os benefícios da energia gerada. A operadora converte a produção em créditos abatidos na fatura do assinante. “O cliente recebe desconto sem precisar instalar ou investir em equipamentos”, complementa.

Democratização e proteção tarifária

“Além de ampliar o acesso à energia limpa, algumas operadoras oferecem proteção contra bandeiras tarifárias. Em períodos de seca, por exemplo, o consumidor economiza mais ao evitar variações nas tarifas”, ressalta o CEO.

“Com políticas públicas e um cenário promissor, o mercado de energia por assinatura deve impulsionar a transição energética no Brasil, beneficiando consumidores, empresas e o meio ambiente”, acrescenta.

Brasil bate recordes em energia eólica e impulsiona geração compartilhada

Em novembro de 2024 o Brasil atingiu marcos históricos na geração de energia eólica: 23.699 MWmed (média horária) e 18.976 MWmed (média diária). Com capacidade instalada de 33 mil MW (13,5% da matriz nacional), a fonte ajuda a preservar reservatórios hidrelétricos, afetados por secas mais intensas e frequentes.

Energia por assinatura: acelerando as renováveis

Segundo Galuppo, o modelo de energia por assinatura é vital para expandir usinas solares e eólicas. “Ao eliminar investimentos individuais em painéis, o modelo democratiza o acesso à energia limpa e estimula novas usinas”, explica. “O aumento de adesões atrai investimentos e incentiva outras fontes, como a biomassa e hidrogênio verde, fortalecendo a matriz renovável”.

Desafios e oportunidades

Para sustentar o crescimento, Galuppo destaca a necessidade de modernizar redes de distribuição e atualizar regras do setor. “É essencial segurança jurídica para investidores e transparência para consumidores, sem onerar operadoras”, afirma.

Impactos Além do Ambiente

Segundo o CEO, além de reduzir as emissões, a energia compartilhada gera empregos e reforça a segurança energética. “Com tecnologia e incentivos, a energia renovável será ainda mais acessível, acelerando a descarbonização do país”, projeta o empresário.

Sobre a Shopping Energia

A Shopping Energia, uma das pioneiras no Brasil, adapta um modelo que funciona em outros países (EUA, Austrália, Portugal) para buscar simplificar o acesso à energia limpa. Sua plataforma compara operadoras com base no perfil do cliente, visando eliminar a burocracia.

A empresa busca democratizar o acesso à energia renovável de forma gratuita e transparente. E está expandindo os serviços para beneficiar clientes, integradores e investidores.

Com essa estratégia, a Shopping Energia tem como objetivo impulsionar a transição energética, promovendo eficiência e transparência no mercado.

Para mais informações: shoppingenergia.com.br/