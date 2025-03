Xsolla lança fidelidade como serviço para desenvolvedores de jogos, a fim de criar conexões mais intensas com jogadores

A Xsolla, empresa líder mundial em comércio de videogames, anunciou o lançamento de uma solução inovadora e personalizável de fidelidade como serviço, concebida para ajudar os desenvolvedores a integrar perfeitamente as recompensas aos fluxos de compra de seus jogos. Esta solução capacita os desenvolvedores a aumentar o LTV e converter mais jogadores não pagantes, permitindo que ganhem e resgatem pontos, o que aumenta a participação, a retenção e a receita recorrente, enquanto exigem configuração mínima. Os programas de fidelidade dos desenvolvedores podem ser configurados em lojas diretas ao consumidor, lojas virtuais e Xsolla Pay Station para uma perfeita experiência de pagamento aos jogadores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250311679263/pt/

Graphic: Xsolla

Ao contrário de programas oferecidos por plataformas de terceiros, a solução da Xsolla garante que os desenvolvedores mantenham controle total sobre os dados e relacionamentos do usuário, enquanto oferece orientação especializada e melhores práticas para maximizar a eficiência. O programa é totalmente personalizável, permitindo que os desenvolvedores adaptem títulos de pontos de fidelidade, ícones e configurações para se alinharemàidentidade da marca de seus jogos e ao comportamento do jogador.

Os desenvolvedores podem criar programas adequados a suas metas específicas com recursos como:

Recompensas de cashback: Oferece aos jogadores uma porcentagem de suas compras como pontos de cashback para descontos em compras futuras

Oferece aos jogadores uma porcentagem de suas compras como pontos de cashback para descontos em compras futuras Pontos de fidelidade: Venda de itens que os jogadores podem resgatar exclusivamente usando pontos perfeitamente integrados em plataformas diretas ao cliente, como lojas virtuais, para jogos para dispositivos móveis, PC e web

Venda de itens que os jogadores podem resgatar exclusivamente usando pontos perfeitamente integrados em plataformas diretas ao cliente, como lojas virtuais, para jogos para dispositivos móveis, PC e web Programas de fidelidade entre títulos: Editores com diversos jogos podem impulsionar esforços de marketing cruzado ao recompensar jogadores em todo o seu catálogo

Editores com diversos jogos podem impulsionar esforços de marketing cruzado ao recompensar jogadores em todo o seu catálogo Recompensas baseadas em níveis: Estimule os jogadores a conquistar marcos de gastos com recompensas como descontos, conteúdo ou brindes de boas-vindas personalizados

Estes recursos garantem que os jogadores possam resgatar pontos de fidelidade por descontos, conteúdo exclusivo ou pagamentos parciais, criando uma experiência perfeita e gratificante.

"Enquanto as plataformas têm foco em iniciar e manter seus relacionamentos com jogos eletrônicos, a Xsolla está dando aos desenvolvedores as ferramentas para criar programas de fidelidade personalizados para jornadas diretas ao cliente", disse Chris Hewish, Diretor de Estratégia da Xsolla. "Ela permite que os desenvolvedores impulsionem a retenção de jogadores, aumentem a receita e iniciem relacionamentos mais intensos com os jogadores, tudo isto mantendo controle total sobre a mecânica do programa de fidelidade."

A solução de fidelidade como serviço foi concebida para ser fácil de integrar através da Xsolla Publisher Account, que elimina a necessidade de codificação e acelera o tempo de comercialização. Desenvolvedores que já aceitam pagamentos com Pay Station recebem uma experiência de um clique para lançar a solução em suas lojas, no jogo ou no aplicativo.

Para mais informações ou se inscrever para obter uma conta de editor, acesse: xsolla.pro/rws25las

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250311679263/pt/

Contato de mídia

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais na Xsolla

d.stembridge@xsolla.com