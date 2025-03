PHC e Cyfuse desenvolvem tecnologia de produção inovadora para a comercialização de produtos celulares 3D

PHC Corporation (Sede: Chiyoda-ku, Tóquio; presidente: Nobuaki Nakamura; neste documento denominada “PHC”), uma subsidiária da PHC Holdings Corporation (sede: Chiyoda-ku, Tóquio; presidente: Kyoko Deguchi), e a Cyfuse Biomedical K.K. (sede: Minato-ku, Tóquio; CEO: Shizuka Akieda; doravante denominada “Cyfuse”) anunciam o desenvolvimento bem-sucedido de uma nova tecnologia de produção(*1) para a comercialização no campo da terapia regenerativa e celular. Essa conquista é o resultado de uma colaboração estratégica(*2) e de uma pesquisa conjunta entre as duas empresas.

A nova tecnologia de produção permite o monitoramento em tempo real da qualidade dos produtos celulares 3D, que são células vivas em estruturas tridimensionais. Esse tipo de monitoramento, que historicamente tem sido um desafio para os pesquisadores, por sua vez, apoia a fabricação mais estável de produtos celulares de qualidade. Nessa colaboração, a Cyfuse usou sua tecnologia proprietária Bio 3D Printing para fabricar construções de células 3D e a PHC usou a tecnologia de monitoramento em linha em seu sistema de expansão de células LiCellGrowTM(*3) em desenvolvimento para rastrear a atividade metabólica nas construções de células. Ao combinar essas tecnologias, as empresas melhoraram com sucesso a qualidade e a estabilidade dos produtos de células 3D durante o cultivo.

Para aproveitar esse desenvolvimento, a PHC e a Cyfuse pretendem desenvolver um tipo de sistema de expansão celular de última geração, chamado de sistema de cultura de células em circulação, que incorpora a nova tecnologia de produção. Esse novo dispositivo buscará identificar os parâmetros críticos do processo de fabricação de produtos celulares 3D, monitorar as condições das células em tempo real durante a produção e otimizar o processo de fabricação com base no estado das células. As empresas esperam contribuir para melhorar a qualidade e a estabilidade dos produtos de células 3D, como os que a Cyfuse desenvolve.

Os detalhes desse desenvolvimento serão apresentados na 24ª Reunião Anual da Sociedade Japonesa de Medicina Regenerativa, programada para ser realizada no Pacifico Yokohama em Yokohama, Japão, de 20 a 22 de março de 2025. As empresas mostrarão seus resultados de pesquisa por meio de apresentações de pôsteres, com foco no desenvolvimento contínuo do sistema de cultura de células de circulação, como também na avaliação da qualidade dos produtos de células 3D da Cyfuse cultivados usando esse sistema.

A PHC e a Cyfuse continuarão a avançar em seus esforços conjuntos de pesquisa para acelerar a aplicação prática de várias tecnologias de produção. As empresas também têm como objetivo expandir a cadeia de valor dentro do crescente campo da terapia regenerativa e celular. Elas buscarão promover a pesquisa e o desenvolvimento, a inovação tecnológica e a criação de novos produtos, incluindo os produtos de medicina regenerativa da Cyfuse. Além disso, ao fortalecer a colaboração corporativa, incluindo parcerias estratégicas, a PHC e a Cyfuse estão comprometidas em impulsionar o crescimento e o avanço nesse campo por meio dessa parceria.

*1 Utilizando a tecnologia de monitoramento em linha da PHC, as concentrações de glicose e lactato no meio de cultura podem ser medidas em tempo real, permitindo a substituição automática do meio com base nessas concentrações para otimizar o ambiente de cultivo. Esta tecnologia possibilita o controle preciso da concentração de glicose, um dos parâmetros críticos no processo de cultivo de estruturas celulares tridimensionais, como os produtos celulares 3D da Cyfuse, mantendo-a no nível desejado.

*2 Para detalhes adicionais, consulte o comunicadoàimprensa datado de 2 de agosto de 2023, intitulado “PHC Corporation e Cyfuse Biomedical K.K. firmam acordo de colaboração estratégica no campo de terapia regenerativa e celular”.

*3 Este produto, um sistema de expansão celular para fins de pesquisa, está atualmente em desenvolvimento rumoàcomercialização, incluindo sua possível implementação para aplicações médicas. Um protótipo do dispositivo foi exibido no evento “Regenerative Medicine JAPAN 2024” (realizado em outubro de 2024).

Sobre a Divisão Biomédica da PHC Corporation

Fundada em 1969, a PHC Corporation é uma subsidiária japonesa da PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523), uma empresa global de saúde que desenvolve, fabrica, vende e presta serviços em soluções de gerenciamento de diabetes, soluções de saúde, ciências da vida e diagnósticos. A Divisão Biomédica dá suporte ao setor de ciências da vida, ajudando pesquisadores e prestadores de serviços de saúde em cerca de 110 países e regiões por meio de seu laboratório com a marca PHCbi- e de equipamentos e serviços, incluindo incubadoras de CO 2 e freezers de temperatura ultrabaixa.

Sobre a PHC Holdings Corporation (PHC Group)

A PHC Holdings Corporation (TÓQUIO: 6523) é uma empresa global de saúde com a missão de contribuir para a saúde da sociedade por meio de soluções de saúde que têm um impacto positivo e melhoram a vida das pessoas. Suas subsidiárias (coletivamente chamadas de Grupo PHC) incluem PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, LSI Medience Corporation, Wemex e Mediford. Juntas, essas empresas desenvolvem, fabricam, vendem e oferecem serviços em áreas como gerenciamento de diabetes, soluções de saúde, diagnósticos e ciências da vida. As vendas líquidas consolidadas do Grupo PHC no ano fiscal de 2023 foram de 353,9 bilhões de ienes, com distribuição global de produtos e serviços em mais de 125 países.

Sobre a Cyfuse Biomedical K.K.

A Cyfuse Biomedical K.K. (Código de Valores Mobiliários: 4892, TSE Growth) é uma startup de medicina regenerativa fundada em 2010. Utilizando sua tecnologia proprietária de bioimpressão 3D, que cria tecidos tridimensionais exclusivamente a partir de células, sem andaimes artificiais, a empresa desenvolve produtos inovadores de medicina regenerativa e comercializa bioimpressoras 3D, Regenova® e S-PIKE®.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

