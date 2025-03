Espanha bate recorde de turistas estrangeiros em 2024

A Espanha alcançou um marco histórico no volume de turistas internacionais em 2024, recebendo mais de 88,5 milhões de visitantes estrangeiros entre os meses de janeiro e novembro. Os dados foram publicados no relatório “Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras” da FRONTUR no início de janeiro deste ano, mostrando a última série de registros do Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE).

O montante contabilizado nos primeiros 11 meses do ano registrou 10,7% de aumento no número de turistas estrangeiros, quando comparado ao mesmo período de 2023. O pico de viajantes internacionais já é considerado um recorde registrado pelo Instituto espanhol, formado por um público diverso.

A Espanha costuma atrair um público diverso, entre eles turistas solos, viajantes corporativos, pessoas em busca de viagens em casal ou mesmo para estudantes de intercâmbio interessados em aprender sobre o idioma ou ingressar em uma universidade espanhola.

Somente no mês de novembro, o país recebeu 5,7 milhões de turistas, um crescimento de 10,3% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O Reino Unido continuou a ser o principal emissor de turistas, com 1 milhão de britânicos visitando o país, um aumento de 5,5% em relação a 2023. A França também teve um desempenho positivo, enviando 751.182 turistas, o que representa uma alta de 17,4%, enquanto a Alemanha registrou 650.733 visitantes, um crescimento de 4,4%.

Ainda sobre os dados do Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE), nos primeiros 11 meses de 2024, os principais emissores de turistas foram o Reino Unido (com mais de 17,5 milhões de visitantes, um aumento de 7,1%), a França (com 12,2 milhões, alta de 11,5%) e a Alemanha (com 11,3 milhões, crescimento de 8,5%).

Acomodações e preferências de viagem de quem visita a Espanha

Os turistas estrangeiros também demonstraram uma crescente preferência por diferentes formas de acomodação. O número de visitantes que optaram por alojamentos de mercado, como hotéis e aluguéis de temporada, aumentou 8% em relação ao ano anterior. Dentro desse segmento, os aluguéis de imóveis registraram um crescimento expressivo de 24,5%, enquanto os hotéis aumentaram 5,7%. Por outro lado, as opções de acomodação não mercantil, como casas de amigos e familiares, também apresentaram uma alta significativa de 18,8%.

Madrid: a principal porta de entrada da Espanha

O volume de turistas estrangeiros, incluindo viajantes brasileiros, também criou uma nova demanda na capital da Espanha. Agências de passeios espanholas como a Madrid Discovery, optam por ter ao menos um guia brasileiro em Madrid, além de desenvolver roteiros em português para visitantes vindos do Brasil, Portugal e de outros países que falam a língua portuguesa.



Madrid se tornou um ponto vantajoso para a empresa, pois é onde se localiza o Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, o principal aeroporto da Espanha em número de passageiros, carga aérea e conectividades. Milhões de turistas chegam no aeroporto todos os anos.

De acordo com dados da Airports Council International (ACI), publicados pela Aena - Agência de Gestão Aeroportuária, o aeroporto ocupa a quinta posição entre os maiores aeroportos da Europa e é o 15º no mundo em termos de quantidade de viajantes.

Os números divulgados mostram que em 2021, o Aeroporto de Madrid recebeu 60,2 milhões de passageiros, um número que reflete a recuperação do setor após o impacto da pandemia e o crescente interesse por destinos internacionais e nacionais por parte dos viajantes.

Esse total inclui 43,8 milhões de passageiros estrangeiros na Espanha, além de cerca de 16,4 milhões de passageiros espanhóis que embarcaram para algum destino interno do país.

Destinos mais visitados da Espanha para incluir na sua viagem

A apuração do Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE) também mostrou quais foram os destinos mais visitados por esses viajantes em 2024. As Ilhas Canárias se mantiveram como o principal foco de turistas no mês de novembro, recebendo 25,6% do total de visitantes. A região teve um aumento de 8,6% no número de turistas em comparação com o mesmo período de 2023. Outros destinos populares foram Catalunha, com 22,2% dos turistas, e Andaluzia, com 13,7%, ambas com crescimentos expressivos de 9,7% e 8,7%, respectivamente.

No acumulado de 2024, as regiões que mais receberam turistas foram Catalunha (18,9 milhões, aumento de 9,9%), Ilhas Baleares (15,1 milhões, alta de 6,1%) e Canárias (13,8 milhões, crescimento de 9,6%).

Cidades da Espanha estão entre as melhores do mundo para nômades digitais

A Espanha tem algumas das melhores cidades do mundo para quem deseja morar no exterior, segundo publicação feita pela revista Forbes. As cidades de Valência, Las Palmas, Sevilha, Madri, Zaragoza, Bilbao e Múrcia estão entre os destaques para quem é nômade digital e deseja ter a experiência de viver em um outro país.

Conforme a reportagem assinada pelo jornalista Jim Dobson, repórter norte-americano da Forbes, o ranking indicado na matéria “As 20 Melhores Cidades para Morar se Você é Nômade Digital", analisou 237 cidades ao redor do mundo. Entre elas, a Espanha e a Itália foram os países da Europa que mais tiveram destinos citados na publicação.

A cidade de Valência, terceira colocada no ranking, é o destino espanhol mais bem avaliado na seleção. Conforme indicado na matéria, a cidade localizada na costa sudeste da Espanha, banhada pelo Mar Mediterrâneo, é conhecida por ter uma cultura vibrante, belas praias e arquitetura futurista, criando um cenário que equilibra trabalho e qualidade de vida.

Na reportagem da Forbes, a cidade de Las Palmas também está entre as dez principais cidades do mundo para quem trabalha on-line, ocupando a oitava posição do ranking. A ilha espanhola tem com falésias e praias extensas, imersas nas Ilhas Canárias. Conforme indicado na reportagem, o clima ameno, localização estratégica banhada pelo mar e um notável legado histórico fazem de Las Palmas uma das melhores cidades para quem deseja viver na Espanha.



“As temperaturas amenas ao longo do ano tornam a cidade agradável e diversa. A cidade conta com internet de boa qualidade, uma pontuação de segurança de 24 e um índice de qualidade de vida de 188,06”, destacou o repórter Jim Dobson.

