O comércio eletrônico transfronteiriço japonês "WAFUU.COM" acrescenta remessa para 37 novos países.

A QRESTIA Inc. (sede em: Shibuya, Tóquio; presidente e CEO: Hidemasa Fukada) tem o prazer de anunciar que o WAFUU.COM, seu site de comércio eletrônico internacional, expandiu sua rede de entrega para mais 37 países, elevando o total para 107.

1. Visão geral

O WAFUU.COM oferece uma seleção variada de produtos japoneses, desde o artesanato tradicional até as últimas tendências. Anteriormente, com entrega para apenas 70 países, o site agora adicionou mais 37 destinos listados abaixo. Ele também continua a oferecer suporte para 21 idiomas, garantindo uma experiência de compra segura e confortável para usuários do mundo inteiro.

Países/regiões recentemente incluídos (37):

Argentina, Uruguai, Equador, El Salvador, Guadalupe, Cuba, Costa Rica, Colômbia, Jamaica, Chile, Trinidad e Tobago, Panamá, Paraguai, Barbados, Guiana Francesa, Venezuela, Peru, Honduras, Martinica, Argélia, Uganda, Etiópia, Gana, Costa do Marfim, Djibuti, Zimbábue, Tunísia, Togo, Nigéria, Botsuana, Maurício, Marrocos, Ruanda, Reunião, África do Sul, Bangladesh, Ucrânia

2. Sobre o WAFUU.COM

O WAFUU.COM (https://wafuu.com/) tem como objetivo oferecer produtos japoneses que atraem consumidores de diversos países. O site oferece inúmeros produtos, incluindo doces japoneses, cosméticos, eletrônicos, suplementos, produtos relacionados a anime e jogos, além de utensílios. Atualmente com suporte para 21 idiomas, o WAFUU.COM incorpora pagamentos em diversas moedas e em diferentes formas para assegurar que clientes em todo o mundo tenham uma experiência de compra internacional perfeita e confortável.

3. Cenário para esta expansão

A crescente demanda global por produtos japoneses tem impulsionado o WAFUU.COM a aprimorar a sua logística internacional e ampliar parcerias. Ao adicionar o envio para 37 novos países, a plataforma torna mais acessíveis para os usuários da América do Sul e África a aquisição de produtos japoneses de forma conveniente.

4. Planos futuros

Localização aprimorada

O WAFUU.COM pretende continuar adaptando o atendimento ao cliente e as promoções às diversas demandas culturais e regionais, com base na plataforma existente de 21 idiomas.

Seleção de produtos e conteúdo expandido

Acompanhamos e analisamos regularmente, por meio de inteligência artificial, as tendências globais em produtos e cultura japoneses para lançar produtos adequados e conteúdo que atenda às diversas necessidades dos usuários.

5. Comentário do CEO

“No WAFUU.COM, estamos comprometidos a romper barreiras para que pessoas do mundo todo possam desfrutar dos produtos japoneses. A expansão dos destinos de envio é uma etapa essencial para atender aos diversos pedidos e uma ótima oportunidade para atingir um número maior de clientes. Pretendemos continuar aperfeiçoando os nossos serviços para compartilhar o charme do Japão com ainda mais pessoas.

-- Hidemasa Fukada, CEO da QRESTIA Inc.

Hidemasa Fukada

QRESTIA Inc.

Tel.: +81-3-5726-9180

Fax: +81-3-5726-9340

E-mail: team@qrestia.com