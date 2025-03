Conteúdos ESG são temas do ciclo de palestras 'ESG Lab - Conectando o presente'

Palestras do evento ‘ESG LAB – Conectando o presente’ querem contribuir no diferencial competitivo

A Lari Torello Consultoria vai realizar o evento ESG LAB – Conectando o presente – no dia 21 de março das 8h30 às 17h no Canto Centro Cultural (Av. Dr. Arnaldo, 1638 – Sumaré – São Paulo – SP). As palestras vão abordar os pilares da ESG e seu impacto transformador nas empresas. O objetivo é direcionar o negócio, especialmente aqueles de pequeno e médio porte, para ações sustentáveis. Por meio do conteúdo recebido terá informações de como transformar práticas sustentáveis em diferencial competitivo.

Os inscritos terão conhecimento de alternativas para explorar tendências e soluções em economia circular, diversidade e impacto social. Além disso, poderão ainda se conectar com profissionais para networking.

Para a consultora, Larissa Torello, será uma oportunidade de o participante alinhar sua empresa aos desafios de mercado no futuro. Além da sua palestra, Desvendando o ESG: princípios e pilares para um negócio sustentável, os presentes irão também assistir a palestra da advogada especializada em direito empresarial, Emanuelle de La Noce, que falará sobre os riscos que todo o empreendedor deve saber sobre ignorar ESG.

Os inscritos assistirão a palestra da executiva de marketing, Tatiana Ferreira, que falará sobre marketing e ESG, e como diferenciar sua marca. Na palestra da especialista em Investimento social e mensuração de impacto, Geovana Conti, o tema vai ser Empresa de impacto: gerando lucro com propósito.

Já a empreendedora social Kamila Camilo tratará da Mudança climática e seu impacto nos negócios. Um outro aspecto, A diversidade, equidade, inclusão e pertencimento (DEIP), será o tema da palestra da comunicadora, Fabiana Gutierrez.

“Será um momento de o participante alinhar sua empresa aos desafios e oportunidades do futuro”, explica a organizadora do evento, Larissa Torello, especialista em Psicologia Positiva.

Haverá ainda o painel de DEIP, Histórias inspiradoras e boas práticas, e uma outra apresentação: Como acelerar a jornada de ESG. Além das sete

horas de palestras, o evento inclui café de boas-vindas, coffee no intervalo, e certificado de participação. O local está a apenas quatro minutos da estação Metrô Sumaré.

Inscrições: https://bit.ly/inscricaoesglab