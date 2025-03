Cientistas testam bens sustentáveis para contole parasitário

Estudos científicos conduzidos pelas instituições de pesquisa IFMG, UFRRJ e UERGS analisaram produtos de alta tecnologia desenvolvidos em Mato Grosso do Sul e confirmaram a eficiência no controle de parasitas em bovinos de leite e corte. Os dados destacam a redução significativa de infestações por ecto e endoparasitas sem uso de substâncias nocivas, com impactos positivos diretos na saúde e no desempenho produtivo dos animais.



De acordo com as universidades envolvidas, os impactos negativos a um animal, devido ao ataque de carrapatos, podem chegar a 90 litros de leite a menos por lactação, menor ganho de peso, maior risco de desenvolver papilomas (verrugas) e maior risco de miíases (bicheiras). O período chuvoso representa o maior desafio nas propriedades, pois a umidade e o calor favorecem sua proliferação.

Em sistemas leiteiros, nas raças Girolando e Holandesa, segundo pesquisadores da UFRRJ, o produto em questão proporcionou uma redução de 85% na contagem de ovos de helmintos (vermes) por grama de fezes, aumentando a resistência dos animais a parasitas internos. Além disso, o uso do produto também contribuiu para a redução na infestação de carrapatos resistentes, com eficácia comprovada de até 85% em testes realizados, refletindo diretamente na melhoria do bem-estar animal e no aumento da produtividade leiteira.



Já na pecuária de corte, estudos realizados em animais Braford, com sangue europeu e maior suscetibilidade ao ataque de carrapatos em comparação com raças zebuínas, a aplicação da tecnologia resultou em controle eficaz de carrapatos, promovendo ganhos de peso consistentes e maior bem-estar animal. Em relação à população de carrapatos, a redução foi de 75% no período avaliado. O estudo guiado pela UERGS aponta que esses resultados reforçam a viabilidade de soluções homeopáticas como soluções sustentáveis, quando comparadas aos métodos convencionais de manejo parasitário.



Embora não sejam evidentes como os carrapatos, é importante que os vermes também estejam no "radar" dos produtores rurais. Para o Professor Dr. Claudio Martins Real, fundador e presidente do Grupo Real H, são vilões invisíveis que causam mais prejuízos do que moscas e carrapatos. “Parasitas matam. Se o proprietário não está de olho no seu rebanho, não controla, ele vai perder animais por verminose”, alerta o professor. “A homeopatia produz o efeito sem deixar resíduo”, completa Dr. Claudio.



Segundo o professor Argemiro Sanavria, Ph.D. em parasitologia na veterinária e professor titular na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além das perdas causadas pelos parasitas, se usados de forma incorreta, podem deixá-los ainda mais fortes. “Grande parte da resistência dos parasitas se dá por algumas razões, entre elas o mau uso, ou superdosagem ou subdosagem. Muitos produtores não pesam os animais, acabam estimando o peso no ‘olhômetro’. O segundo erro é a época errada da aplicação. Todo ser vivo tem um ciclo de vida. Reconhecer e atuar em sua fase frágil, aumenta a chance de triunfo. O terceiro erro é a falta de conhecimento sobre a aplicação”, completa o professor, ao pontuar que nessa guerra de resistência o número de moléculas capaz de controlar os parasitas se torna cada vez mais limitado.

A partir dos estudos, verifica-se que a homeopatia apresenta soluções estratégicas para pecuaristas que buscam equilíbrio entre eficiência econômica e práticas sustentáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a conservação ambiental.



Entre os produtos homeopáticos avaliados nos estudos estão o Parasit 100, Carrapat 100 e o Ectrol MD, cada um aplicado de acordo com a necessidade específica de raças e sistemas produtivos. O Parasit 100 mostrou-se altamente eficaz em bovinos de corte, especialmente em sistemas extensivos, reduzindo infestações de carrapatos em até 75%, além de contribuir para o controle de vermes gastrointestinais e moscas hematófagas.



O Carrapat 100, por sua vez, demonstrou eficiência superior, com uma redução de 79,5% na infestação de carrapatos, mesmo em situações de desafios intensos. Já o Ectrol MD destacou-se no manejo de bovinos leiteiros em quadros de altíssimas infestações, com eficácia de até 85% na redução de carrapatos resistentes, promovendo melhor saúde animal e maior produtividade. Todos os produtos foram administrados via suplementação alimentar, com dosagens ajustadas conforme o peso, a idade e o estágio produtivo dos animais, oferecendo uma solução sustentável e adaptada ao manejo parasitário.

