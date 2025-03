Fujirebio aprimora as operações da cadeia de suprimentos com a Kinaxis

A Kinaxis®líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que a Fujirebio Inc., uma empresa multinacional japonesa de biotecnologia, está usando a Kinaxis e sua plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos Maestro™, baseada em IA, para aprimorar e otimizar suas operações de cadeia de suprimentos.

A Fujirebio Inc., uma subsidiária consolidada da Fujirebio Holdings Inc., é líder global no desenvolvimento, fabricação e venda de reagentes de diagnóstico clínico e equipamentos de teste. Atualmente, a Fujirebio está concentrada em fortalecer e expandir sua Organização de Desenvolvimento e Fabricação de Contratos (CDMO), aproveitando matérias-primas de alta qualidade no campo da imunologia e tecnologias avançadas de desenvolvimento de reagentes.

Para acelerar o crescimento da empresa, a Fujirebio precisava vincular e sincronizar estrategicamente todo o seu processo de cadeia de suprimentos, que abrange a produção de matéria-prima até a remessa do produto final e engloba um conjunto de operações complexas e em várias camadas.

“A adoção do Kinaxis é fundamental para a construção de um modelo de cadeia de suprimentos mais flexível e eficiente”, disse Kazuya Saito, chefe da divisão de SCM, divisão corporativa de SCM da Fujirebio Inc. “Isso permitirá uma tomada de decisão estratégica mais rápida e acelerará nossos esforços para transformar nossa estrutura empresarial. Ao mesmo tempo, buscamos oferecer um novo valoràindústria de saúde”.

Ao implementar a plataforma Maestro, a Fujirebio está trabalhando para orquestrar o planejamento da demanda, da produção e das compras em toda a sua cadeia de suprimentos, permitindo simulações rápidas de planejamento. Isso também facilitará o estabelecimento de um processo de S&OP (Planejamento de Vendas e Operações) que acelera a tomada de decisões estratégicas com base em dados financeiros.

“No setor de saúde, há uma necessidade de gestão avançada de planejamento que leve em conta as restrições de fabricação e gerencie os estoques tanto em termos de quantidade quanto financeiros. Estamos satisfeitos em apoiar a Fujirebio enquanto eles aprimoram a tomada de decisões estratégicas por meio do uso de simulações”, disse Phillip Teschemacher, presidente da APAC na Kinaxis.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de orquestração de cadeia de suprimentos, visite Kinaxis.com.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, integrante da H.U. Group Holdings Inc., é uma empresa global orientada por P&D, que se dedica constantemente ao desenvolvimento de novas tecnologias de testes de diagnóstico in vitro e biomarcadores exclusivos de alto valor clínico. Nossa missão como grupo é criar novos valores na área da saúde e, assim, contribuir para a saúde humana e o futuro dos cuidados médicos. Nossas equipes globais, localizadas no Japão, na Ásia, na Europa e nos EUA, se concentram em entregar produtos com os mais altos padrões de qualidade aos nossos clientes e parceiros. Valorizamos parcerias com outras empresas líderes do setor, compartilhando conhecimento, capacidades e materiais críticos para fornecer, desenvolver ou fabricar soluções de diagnóstico em uma ampla variedade de plataformas. Para informações adicionais sobre a Fujirebio, visite www.fujirebio.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é uma líder global em orquestração moderna de cadeia de suprimentos, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos, infundida com IA, chamada Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos – desde o planejamento estratégico de longo prazo até a entrega na última etapa. Somos confiáveis por marcas globais renomadas para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar pela volatilidade e interrupções atuais. Para mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

