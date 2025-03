Armand “Mondo” Duplantis, estrela do salto com vara, está de olho no recorde mundial de conto de fadas de 6,40 m

O recordista mundial de salto com vara, Armand “Mondo” Duplantis, acredita que pode aumentar o recorde mundial de salto com vara para 6,40 metros nos próximos anos, disse o atleta em uma conversa com o CEO da PUMA, Arne Freundt, que foi divulgada como parte do relatório anual da empresa esportiva.

Quando se trata de salto com vara, Mondo está em uma liga própria, tendo conquistado duas medalhas de ouro olímpicas, dois campeonatos mundiais, quebrando o recorde mundial 11 vezes e sendo coroado duas vezes como Atleta Mundial do Ano. Apesar de ter estabelecido o recorde mundial de 6,27 metros no início deste ano, o atleta sueco tem como objetivo elevar o nível para 6,40 metros no futuro.

“Acho que 6,30 metros é provavelmente o alvo no futuro próximo, e 6,40 metros é alcançável nos próximos anos”, disse Mondo.

Ele disse que as melhorias na tecnologia de seus tênis foram uma parte importante para que ele saltasse cada vez mais alto e, com a ajuda da equipe de inovação da PUMA, ele se inspirou nas sapatilhas de corrida para criar o melhor tênis para salto com vara.

“Sabemos que há uma correlação direta entre a energia e a velocidade que você tem na corrida e o quão alto você pode saltar”, disse Mondo. “Foi uma combinação perfeita com a PUMA desde o início, porque sabíamos o quão bom era o conceito e a compreensão que vocês tinham sobre velocidade. Queríamos criar uma espécie de mistura entre um tênis de corrida e um tênis para salto com vara. Eles são muito mais leves e mais agressivos com o arco da ponta do pé do que o que costumávamos ver anos atrás em tênis para salto com vara. Acho que é isso que me ajuda e me permite alcançar as velocidades que quero criar para conseguir saltar coisas como um recorde mundial”.

A introdução de inovações em sua linha de produtos de desempenho é uma parte importante da estratégia de elevação da marca da PUMA para criar a base para um crescimento sustentável e de longo prazo.

“Como marca esportiva, é extremamente importante que nos apresentemos com os melhores atletas e provemos que nossos produtos têm desempenho nos mais altos níveis e permitem um melhor desempenho”, disse Arne Freundt, CEO da PUMA. “Acredito que isso é, sem dúvida, uma peça importante do marketing, mas os aprendizados que obtemos de uma perspectiva de inovação são ainda mais importantes. Que realmente entendamos o que te torna mais rápido antes do salto, o que te faz saltar mais alto, e que transformemos esses aprendizados em inovação de produto”.

