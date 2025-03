Endometriose afeta milhões de mulheres no mundo

Silenciosa e dolorosa, a endometriose pode causar sérias dificuldades na vida da mulher se não for diagnosticada e tratada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a endometriose afeta aproximadamente 190 milhões de mulheres e meninas em idade reprodutiva em todo o mundo. Neste mês, a doença ganha destaque com a campanha “Março Amarelo”, que busca ampliar a conscientização sobre a enfermidade. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que uma em cada dez mulheres sofra com os sintomas da doença, muitas vezes sem ter conhecimento da condição ou sem buscar ajuda médica.

A endometriose é caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero. O endométrio, camada que reveste internamente a cavidade uterina, é renovado mensalmente durante o fluxo menstrual. No entanto, em alguns casos, parte desse tecido se deposita na cavidade pélvica e abdominal. Esse processo pode levar à formação da doença, que muitas vezes é crônica e progressiva.

De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose mais de 30% dos casos podem levar à infertilidade, dificuldade de uma mulher conseguir engravidar no período de um ano, mesmo tendo relações sexuais constantes e sem fazer o uso de métodos contraceptivos. Segundo a Associação, 57% das pacientes com endometriose apresentam dores crônicas.

O ginecologista e obstetra Dr. Gabriel Dumbra, professor da Faculdade de Medicina FACERES, explica que a endometriose está relacionada a diversos fatores, incluindo predisposição genética, alterações hormonais, questões imunológicas e até o estilo de vida. "Mulheres com histórico familiar de mãe com diagnóstico de endometriose têm um risco maior de desenvolver a doença", destaca o médico.

Débora Fernandes Francisco, 22 anos, descobriu a doença após contar à médica as dores intensas. “Fui à ginecologista e relatei que estava tendo cólicas muito intensas. A médica solicitou exames e constatou a endometriose. Faço tratamento com anticoncepcional e desde então, estou ótima”, explica Debora.

O estrogênio, um dos principais hormônios sexuais femininos, também pode influenciar o desenvolvimento da condição. “Os sintomas da endometriose são variados, mas o maior alerta surge quando há cólicas menstruais intensas e que muitas vezes chegam a impedir a mulher de exercer suas atividades diárias, como ir à escola ou ao trabalho”, explica Dr. Gabriel.

Outros sinais da doença incluem dor durante ou após a relação sexual, alterações intestinais no período menstrual (como diarreia, sangue nas fezes e dor ao evacuar), infertilidade, alterações urinárias e dor pélvica persistente.

O diagnóstico é feito com base no relato da paciente, no exame físico ginecológico e em exames complementares, como ultrassom transvaginal, ressonância magnética e em alguns casos até um procedimento cirúrgico pode ser necessário.

O tratamento varia conforme a gravidade dos sintomas e as necessidades individuais da paciente. Mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, sono adequado e controle do estresse, podem auxiliar no alívio dos sintomas. O uso de anticoncepcionais e medicamentos hormonais para controle do estrogênio também pode ser indicado.

“O diagnóstico precoce é essencial para um melhor manejo da endometriose. O objetivo do tratamento é proporcionar mais qualidade de vida à paciente, reduzindo os sintomas e prevenindo a progressão da doença", reforça Dr. Gabriel.

