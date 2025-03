Grupo Inpower é novo distribuidor da Panduit no Brasil

A Panduit, fornecedora global de soluções de infraestrutura elétrica e de redes, anuncia o Grupo Inpower como seu novo distribuidor oficial no Brasil. Com essa parceria estratégica, a fabricante amplia sua presença no mercado nacional de soluções para data centers, mercado corporativo, segurança eletrônica e varejo.

Com três centros de distribuição estrategicamente localizados no centro e interior de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, o Grupo Inpower atua na distribuição de tecnologia para todo o Brasil. A empresa tem sede na Santa Ifigênia, principal polo de eletrônicos e componentes elétricos do país. Sua loja física, com mais de 1.000 m² de showroom, atende a milhares de clientes ativos na região.

Para este ano, o Grupo Inpower projeta um faturamento superior a R$ 1,1 bilhão e pretende dar foco à linha de conectividade de cobre e fibra óptica NetKey, da Panduit. Com uma estratégia de alta disponibilidade junto a seus canais de vendas, com centros de distribuição dedicados e nos maiores marketplaces do Brasil, com a modalidade full, a empresa fará entregas em até 24 horas em todo o país.

Força de vendas e presença omnichannel

No varejo, o Grupo Inpower conta com um ecossistema de vendas que inclui, além da loja física, site próprio e marketplaces, além das verticais de Distribuição, Vendas Corporativas e Licitações. Apenas neste ano, mais de 5.000 CNPJs ativos no mercado B2B já foram alcançados.

"Com nossa estrutura logística e força de vendas, temos como objetivo elevar a presença da Panduit no Brasil, tornando suas soluções de infraestrutura acessíveis a empresas de todos os portes, especialmente no segmento de data centers e grandes corporações", afirma Fábio Zorzo, fundador e diretor do Grupo Inpower.

Expansão e novos investimentos

Expandindo sua infraestrutura para potencializar a distribuição da Panduit no Brasil, o Grupo Inpower inaugura em junho sua nova sede administrativa na avenida Rio Branco, reforçando o compromisso com a revitalização do centro de São Paulo, aumentando a capacidade operacional. Com essa expansão e os investimentos em curso, a expectativa é fechar 2025 com faturamento superior a R$ 1,1 bilhão.

"A parceria com o Grupo Inpower, cujo principal benefício é garantir que nossos clientes recebam seus produtos em todo Brasil de um dia para o outro, com os abastecimentos em vários estoques, incluindo a modalidade full nos maiores marketplaces, fortalece nossa estratégia no país. Com isso, possibilitamos que mais empresas tenham acesso à nossa tecnologia. Certamente é um novo tempo para a Panduit no Brasil", afirma Douglas Ozanan, sócio-fundador da Groz, representante oficial da Panduit no Brasil.