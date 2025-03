Nashai recebe aporte global em rodada de investimento

Nashai, empresa de soluções tecnológicas para gestão da cadeia de fornecimento, inicia um novo ciclo de crescimento com a rodada de investimentos Series A, consolidando sua estratégia de expansão internacional. O movimento foi impulsionado pelo aporte da Massada Global, fundo de investimentos especializado em empresas de alto impacto.

Nos últimos anos, a Nashai apresentou crescimento expressivo. Em 2024, cresceu 60% em faturamento e administrou mais de R$ 20 bilhões em contratos por meio de suas soluções.

A empresa iniciou suas atividades em 2011 como Techsocial, com o objetivo de transformar a gestão de fornecedores. Agora, sob o nome Nashai, reforça seu posicionamento global, investindo em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, e governança digital.

O momento é propício. Segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral (FDC), 64,4% das empresas brasileiras com atuação internacional planejam expandir sua presença em países onde já operam, enquanto 68,9% pretendem explorar novos mercados. Os destinos mais procurados são Estados Unidos (22,5%), Chile (16,7%), Portugal (15,8%) e México (12,5%).

Aporte estratégico e expansão global

O investimento da Massada Global tem como objetivo acelerar esse processo, permitindo que a Nashai amplie sua presença internacional e desenvolva novas soluções para otimizar ainda mais a gestão da cadeia de suprimentos.

Além do aporte financeiro, a empresa fortalece sua estrutura corporativa. Com mais de 30 anos de experiência, Dov Gilvanci, portfolio manager da Massada Global, passa a integrar a equipe ao lado de Fernanda Delboni e Ana Carolina Shimegui, sócias e fundadoras da Nashai, assumindo a gestão financeira.

Experiência para impulsionar os negócios

Dov Gilvanci tem carreira consolidada no mercado financeiro global. Com experiência em fusões e aquisições, planejamento estratégico, venture capital e early investor em criptomoedas, ele contribuirá para a governança financeira da Nashai, garantindo que a expansão ocorra de forma sustentável e alinhada às melhores práticas globais.

"A empresa mantém seu foco no desenvolvimento de soluções voltadas à gestão da cadeia de fornecimento, aprimorando sua estrutura operacional e tecnológica para ampliar sua atuação no mercado global, com ênfase em governança e escalabilidade", afirma Dov.

Um novo capítulo na história da Nashai

Com o aporte da Massada Global e o reforço na área financeira, a Nashai inicia uma nova fase de crescimento acelerado. A empresa segue comprometida em oferecer soluções para a gestão da cadeia de fornecimento, mantendo sua essência na tecnologia e governança sólida, agora com uma estrutura para atuação global.

Website: https://nashai.ai/