Energy Vault adquire sistema Stoney Creek BESS de 1,0 GWh da Enervest, avançando no desenvolvimento do projeto sob a concessão do LTESA de Nova Gales do Sul

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje que assinou um acordo para a aquisição do sistema de armazenamento de energia de bateria Stoney Creek de 125 MW / 1.000 MWh (BESS) do Enervest Group, uma importante desenvolvedora australiana de projetos. A Energy Vault e a Enervest estão avançando em suas atividades de desenvolvimento, integração de mercado e aquisição para o projeto, enquanto a empresa se prepara para a mobilização do local e atividades de pré-construção no final do ano.

A aquisição do Stoney Creek BESS, com um valor de construção é de US$ 220 milhões (AUD$ 350 milhões), está de acordo com o crescente número de projetos "próprios e operados" da Energy Vault, demonstrando a execução eficaz e contínua da estratégia de crescimento global delineada durante o Dia do Investidor e Analista da empresa, em maio de 2024. Como anunciado recentemente, o Stoney Creek BESS foi premiado com um contrato de serviço de energia de longo prazo (LTESA) de 14 anos pelo Australian Energy Market Operator (AEMO) Services, conforme a rodada 5 de licitações do roteiro de Nova Gales do Sul (NSW) para Armazenamento de Longa Duração. O contrato fornecerá fluxos de receita econômica de longo prazo com alta geração de fluxo de caixa.

Em parceria com a Enervest, o Stoney Creek BESS foi desenvolvido para oferecer oito horas de energia distribuível, reforçando a estabilidade da rede e facilitando a integração da geração renovável em Nova Gales do Sul. Como parte da propriedade e operação do projeto, a Energy Vault pretende desenvolver e integrar o projeto, utilizando sua plataforma de sistema de gerenciamento de energia (EMS) VaultOS™ e arquitetura de sistema B-Vault™ para otimizar o desempenho, a participação no mercado e o gerenciamento de ativos de longo prazo. Como parte desta transição, a Enervest continuará a oferecer serviços de desenvolvimento de projetos e engajamento das partes interessadas, garantindo uma evolução suave rumo ao fechamento financeiro.

“A aquisição do Stoney Creek representa um marco importante para a Energy Vault na Austrália, assim como uma aceleração da nossa estratégia global de crescimento "possuir e operar", que foi idealizada para fornecer fluxos de receita sustentáveis e de longo prazo com alta geração de fluxo de caixa”, disse Robert Piconi, presidente do conselho administrativo e CEO da Energy Vault. “Com a base sólida estabelecida pela Enervest, estamos acelerando agora este projeto crítico sob a estrutura LTESA para oferecer armazenamento de longa duração que aumente a resiliência da rede e apoie a capacidade de transição de energia limpa da Austrália. Estamos ansiosos para oferecer benefícios de longo prazo ao mercado de eletricidade e aos consumidores da Nova Gales do Sul por muitos anos.”

“Estamos satisfeitos em fazer a transição do Stoney Creek BESS para a propriedade da Energy Vault, mantendo o fornecimento de serviços de desenvolvimento de ponta a ponta, fornecendo um caminho ideal para o fechamento financeiro e um projeto de infraestrutura de alta qualidade com a Energy Vault na região de North-West Slopes”, disse Ross Warby, CEO do Enervest Group. “A colaboração com a Energy Vault foi extremamente importante para assegurar o LTESA para este projeto, e esperamos continuar a colaborar como parte de nossa missão de promover o futuro energético da Austrália.”

A Energy Vault se compromete a manter e aprimorar as sólidas relações que a Enervest estabeleceu com o Narrabri Aboriginal Land Council (LALC) e a comunidade de Gomeroi, mantendo o compromisso de promover diálogos estruturados com os membros do LALC e as partes interessadas locais, com foco na transparência, respeito aos valores culturais e compartilhamento de benefícios de longo prazo. A Energy Vault também expressa sua gratidão pela colaboração contínua e espera aprimorar ainda mais esses relacionamentos.

A aquisição, que está sujeita às condições normais de fechamento, reforça a presença da Energy Vault no setor de armazenamento de energia de rápido crescimento da Austrália, complementando o seu portfólio atual de 2,6 GWh e reforçando sua posição de fornecedora líder em armazenamento de energia em um dos mercados de energia renovável de crescimento acelerado do mundo. Recentemente, a empresa anunciou uma série de acordos para projetos no mercado australiano, inclusive com a ACEN Austrália e a Comissão Estadual de Eletricidade (SEC), de propriedade do governo de Victoria.

Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos projetadas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento de energia por bateria, gravidade e hidrogênio verde, dando suporte a uma variedade de casos de uso do cliente, proporcionando expedição e otimização seguras e confiáveis ??do sistema de energia. Cada solução de armazenamento é apoiada pela plataforma de integração e software do sistema de gerenciamento de energia independente de tecnologia de hardware da empresa. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e longa duração, de vários dias/ultralonga duração, para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes usuários industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Acesse www.energyvault.com para obter mais informações.

A Enervest é um grupo de desenvolvimento e serviços de energia de propriedade e operação australiana, com capacidade de originação, desenvolvimento, projeto, construção e operação de ativos de utilidade pública e energia diversificada.

Com mais de 15 anos de experiência no setor e um histórico comprovado de entrega de projetos complexos, a Enervest está empenhada em liderar a transição energética da Austrália. Com um portfólio substancial de projetos diversificados de armazenamento e geração, equivalentes a mais de 8,6 gigawatts em desenvolvimento, além de uma equipe crescente de profissionais do setor, a Enervest capacita comunidades e investidores a protegerem o futuro energético da Austrália.

O compromisso da Enervest é desenvolver projetos que agreguem valor a todos os envolvidos e aos povos das Primeiras Nações, de modo a colaborar de forma conjunta na entrega de uma matriz energética confiável, resiliente e focada no futuro.

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da Empresa com relação a, entre outras coisas, as operações e o desempenho financeiro da Empresa, incluindo o Stoney Creek BESS. As declarações prospectivas incluem informações sobre resultados futuros possíveis ou presumidos das operações, incluindo as descrições de nossos planos e estratégias de negócios. Estas declarações geralmente incluem palavras como “antecipar”, “esperar”, “sugerir”, “planejar”, “acreditar”, “pretender”, “projetar”, “prever”, “estimar”, “alvos”, “projeções”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “pode”, “poderá”, “irá” e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações prospectivas ou projeções em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemosàluz de nossa experiência em nosso setor, como também em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos serem apropriados nas circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas baseiam-se em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, considerando as informações atualmente disponíveisànossa equipe. Estas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas, incluindo a falha em fechar a aquisição do projeto Stoney Creek BESS, mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades para clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, prospectos e planos; a incerteza de nossas concessões, reservas, backlog, cronograma de licenças e desenvolvimento de pipeline equivalenteàreceita futura; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras indicações de interesse podem resultar em pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, aceitação de mercado e sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados aos nossos negócios, nossos concorrentes e a indústria; a capacidade de nossos fornecedores de entregar componentes ou matérias-primas necessários para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quantoànossa capacidade de obter e manter proteção de propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; as expectativas quanto ao tempo durante o qual seremos uma empresa de crescimento emergente sob o JOBS Act (Lei de Incentivo ao Início de Startups Empresariais); nossos futuros requisitos de capital e fontes e usos de dinheiro; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos sob o título “Fatores de Risco” em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, arquivado na SEC em 13 de março de 2024, conforme tais fatores podem ser atualizados ocasionalmente em seus outros arquivamentos na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem ocasionalmente, e não é possível para nossa gerência prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicadoàimprensa refere-se apenasàdata deste comunicadoàimprensa e é expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicadoàimprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por quaisquer leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

