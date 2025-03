Empresas destaque em CX recebem o Selo de Excelência WeHelp

Em 30 de Janeiro de 2025, a WeHelp, plataforma de gestão de experiência de clientes que utiliza a metodologia NPS® (Net Promoter System®), certificou diversas empresas com o Selo de Excelência em Experiência do Cliente, destacando aquelas que atingiram altos índices de satisfação e recomendação no segundo semestre de 2024. Essa certificação não apenas reconhece empresas que se sobressaem no atendimento, mas também reforça a importância da experiência do cliente como diferencial competitivo. Em um cenário cada vez mais digital e orientado por feedbacks, compreender e valorizar a voz do consumidor tornou-se essencial para qualquer negócio que deseja se destacar.

Investir na experiência do cliente não é apenas uma questão de atendimento, mas uma estratégia de crescimento sustentável. De acordo com um estudo da McKinsey & Company, empresas que se destacam na experiência do cliente podem ver o crescimento de suas receitas dobrar. Além disso, a PwC revelou que 73% dos consumidores afirmam que a experiência do cliente influencia suas decisões de compra. Esses números demonstram que a experiência do cliente não é um custo, mas um investimento com retorno direto em retenção e fidelização.

O impacto da experiência do consumidor vai além da satisfação imediata; ele reflete diretamente na lealdade e na reputação da marca. De acordo com um estudo feito pela RightNow, 86% dos consumidores estão dispostos a pagar até 25% a mais para ter um atendimento melhor. Além disso, 80% dos clientes valorizam mais a experiência do que o próprio produto ou serviço, segundo a Foundever. Isso reforça a necessidade de as empresas adotarem uma cultura centrada no cliente, em que ouvir e agir rapidamente sobre feedbacks se torna parte da estratégia corporativa.

A certificação e os premiados do Selo WeHelp

O Selo de Excelência em Experiência do Cliente da WeHelp certifica empresas que apresentam altos índices de satisfação (NPS igual ou maior que 75) e um forte relacionamento com seus clientes. Neste semestre, companhias de diversos setores, como tecnologia, varejo, saúde e fitness, foram reconhecidas pela excelência no atendimento. Um artigo da Bain & Company intitulado "Retaining customers is the real challenge" menciona que, de acordo com a teoria da empresa, um aumento de 5% na retenção de clientes pode aumentar os lucros em até 95%.

"O Selo de Excelência da WeHelp é a única premiação do tipo que considera exclusivamente respostas de clientes reais, com experiências recentes e verificadas. Além disso, todas as avaliações passam por uma rigorosa auditoria, garantindo dados precisos e confiáveis", destaca Rogério Aranda, CEO da WeHelp.

Abaixo é possível conferir a lista das empresas premiadas que conquistaram o selo no 2º semestre de 2024:

- Hotelaria: Natureza Eco Lodge.

- Automotivo: Maestro Frotas.

- Telecom: Starnet Banda Larga.

- SaaS: WeHelp Software e Nyx Tecnologia.

- Saúde: Clínica Lindomar Delgado, Hospital do Câncer Rio Verde, Obras Sociais Irmã Dulce, Oral Unic (85 unidades) e Silicone Center.

Entre os estúdios fitness premiados, destacam-se VolpertGym (Parque das Nações e Jardim Bela Vista) e Viva Hiit, que receberam o Prêmio de Excelência pela excelência em atendimento e recomendação de seus alunos. Além deles, foram certificados com o Selo os estúdios CT Dynamo Sports, Jab House (3 unidades), Race Bootcamp (7 unidades), Mira Bootcamp (Cambuí), Soul Fit Studio Boutique, Sportif Fitness Club, Tonus Gym (6 unidades), Up Sports Studio e Vidya (14 unidades).

No segmento de academias, os destaques ficaram por conta das vencedoras do Prêmio de Excelência, que reconheceu Fast Tennis (São Caetano), Corpore (Rio Preto) e K2 Fitness como referências em experiência do cliente. Além disso, diversas academias receberam o Selo, validando seu compromisso com um atendimento diferenciado. Entre elas estão 26 Fit (Bagé), A Mais, Cagin, Corpo e Saúde, Cristiano Martins, Dynamo (3 unidades), Evolve (Santa Maria Norte), Exito (Ponte Nova e Treinamento Personalizado), Fitzone (Funcionários 2), New Life, Splash Studio, SuperFit (CG), Acuas Fitness (412 Sul), Aldeia Health Club (Ondina), Besser Fitness Club, Bio Ritmo (7 unidades), Bluefit (3 unidades), Bodytech (Natal Shopping e Rio Office Mall), Campinas Fit, Corpore Training Gym, Corpus, Espaço Fitness Acqua Club, Evoque (Laranjal), Fast Tennis (Pampulha), Fitness Exclusive (Crato), Fórmula Academia (João Pessoa), Garden Gold (2 unidades), Heyfit (6 unidades), Hummer Fitness, Ipanema Sports, Konnen (Park Sul), Leven (Campo Belo e Moema), Lipoqueima Hiit (Major Manoel e São Paulo), Medida Certa Fitness Center, Mega Academia (2 unidades), Muvy, Nova Fit (Santo Eduardo), Panobianco (4 unidades), Selfit (35 unidades), Smith, Station 24 (4 unidades), Tio Arthur, Universo Fit (Curitibanos e Urussanga), WR e XFit.

A certificação não apenas valoriza esses esforços, mas também incentiva que mais academias e estúdios invistam na jornada do cliente como fator-chave para crescimento e retenção.

O futuro da experiência do cliente e a tecnologia como aliada

Rogério Aranda ressalta. "A experiência do cliente se tornou um pilar essencial para o crescimento dos negócios. Com o avanço das plataformas de feedback e a valorização da opinião do consumidor, selos de qualidade baseados na satisfação estão se consolidando como indicadores fundamentais de excelência empresarial".

A McKinsey publicou um relatório intitulado "O estado da inteligência artificial em 2023: o ano da irrupção da GenAI", no qual um terço dos entrevistados afirmou que suas organizações utilizam regularmente a IA generativa em pelo menos uma função de negócios. A tecnologia desempenha um papel central nessa evolução. Empresas que investem em automação e inteligência artificial (IA) para análise de sentimentos e feedbacks conseguem prever tendências, antecipar problemas e criar estratégias mais eficazes para encantar seus clientes.

Website: https://www.wehelpsoftware.com/pt-BR