ABB atualiza automação de máquina de papel da sul-africana Neopak

A sul-africana Neopak decidiu atualizar o sistema de controle que rege sua máquina de papel de número três (MP3), instalada em uma fábrica perto da cidade de Pretória, na África do Sul, segundo informou a suíço-sueca ABB.

Comandada hoje por um sistema de controle distribuído da ABB, configurado com funções de controle de qualidade e atuadores de velocidade variável, a máquina receberá uma versão atualizada com sistema de controle avançado 800xA, também da ABB, com funcionalidades adicionais para facilitar a futura integração dos sistemas da fábrica.

A atualização deve ser comissionada até o fim do terceiro trimestre de 2025. A expectativa é que a troca permita à Neopak melhorar ainda mais os atuais indicadores de eficiência, produtividade e consistência da planta, e reduzir perdas. Com o tempo, o sistema deve integrar outras soluções digitais em uso na planta, que busca adotar um modelo inteligente de produção em todos os seus processos.

“O portfólio digital da ABB e a grande expertise da empresa no segmento têm ajudado a Neopak a estruturar modelos de produção cada vez mais inteligentes”, afirmou Nitesh Singh, diretor de operações da Neopak, no comunicado.

A máquina de papel número três foi montada em 2007 e comissionada em 2009, estando desde então em operação ininterrupta. O equipamento recebeu ajustes recentemente e vem apresentando indicadores de produção relevantes, de 85 mil toneladas de derivados de papel por ano.

Além do novo sistema de controle a ser integrado na MP3, o comunicado divulgado pela ABB afirma que a empresa de automação vai produzir um roadmap digital estratégico para guiar futuras integrações de sistemas na fábrica de Pretrória.

As integrações planejadas vão conjugar sistemas especificamente desenvolvidos para a indústria de papel e celulose, além de recursos digitais de cibersegurança, de automação e controles avançados de processos para outras etapas de fabricação realizadas na fábrica.

A unidade da Neopak em Pretória é especializada na fabricação de diferentes tipos de derivados de papéis, especialmente forros reciclados, flutinas, sacolas de papel, miolos ondulados e até placas de drywall de aplicações construtivas.

