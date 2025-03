Sintelmark promove palestra exclusiva para homens sobre respeito e equidade

O Sintelmark, em parceria com a Coordenação de Política para Mulheres, realiza hoje (18/03), às 14h30, em sua sede, uma palestra exclusiva destinada aos homens. O evento tem como objetivo promover reflexões sobre respeito e equidade no dia a dia, além de conscientizar sobre a importância de identificar mulheres que se encontram em situações vulneráveis e ajudá-las.

“Acreditamos que o diálogo e a conscientização são fundamentais para fortalecer a cultura do respeito e da igualdade. Esta iniciativa reforça nosso compromisso com um ambiente profissional mais equilibrado e saudável”, destaca Luis Crem, presidente do Sintelmark.

"No setor de telesserviços, as mulheres são maioria e contam com um ambiente acolhedor, com supervisores e coordenadores também predominantemente do gênero feminino. No entanto, muitas colaboradoras enfrentam dificuldades e violências trazidas de casa ou do meio social. A palestra busca ampliar a percepção dos homens para que possam atuar como agentes de mudança dentro e fora do ambiente corporativo", diz.

Serviço

Sintelmark

Endereço: Av. Ipiranga, 318 - bloco a cj 1201 - República, São Paulo - SP

Data: 18/03 (terça-feira)

Horário: 14h30

Para mais informações, basta acessar: https://www.sintelmark.org.br/.

Website: https://www.linkedin.com/company/sintelmark-empresas-especializadas-nas-relacoes-clientes/