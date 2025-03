Mercado de logística deve atingir US$ 7,54 trilhões até 2029

O tamanho do mercado de frete e logística em 2024, segundo análise da Mordor Intelligence, é estimado em US$ 6,03 trilhões. O relatório indicou uma taxa de crescimento anual média de 4,57% até 2029, o que levaria o segmento a uma marca de US$ 7,54 trilhões.

A Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) divulgou dados da pesquisa “Panorama dos Custos Logísticos no Brasil 2024”, que apontam que a demanda por transporte cresceu em torno de 3,6% no Brasil no último ano e os gastos com transporte superaram os R$ 940 bilhões, uma alta de quase 7% em relação ao ano anterior.

Adriano Santos, Country Manager da Vanderlande Brasil, atribui o cenário positivo a diferentes fatores. “Esse crescimento está sendo impulsionado principalmente pela expansão do comércio eletrônico, que demanda mais serviços logísticos, especialmente para entregas rápidas e eficientes”.

Para o especialista, a globalização, com o aumento do comércio internacional e a interconexão entre mercados de diferentes países e as inovações tecnológicas, como inteligência artificial, automação e big data, tem permitido a otimização de processos logísticos, tornando-os mais efetivos e ágeis.

“Com a expectativa crescente por prazos menores, as empresas do setor estão investindo em novas soluções para atender essa necessidade, ao passo que governos e empresas privadas investem em melhores infraestruturas de transporte e tecnologia, o que facilita o movimento de mercadorias e reduz custos”, enfatiza Santos.

Inovações tecnológicas esperadas para o setor em 2025

De acordo com o Country Manager da Vanderlande, entre as inovações tecnológicas esperadas para 2025 estão Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) para otimizar rotas, prever demandas e melhorar a gestão de estoques.

Todavia, o uso de robôs para movimentação de mercadorias e drones para inventário, veículos autônomos para entregas - que podem reduzir custos e melhorar a eficiência - e blockchain, para aumentar a transparência e rastreabilidade das mercadorias, também estão entre as tendências deste ano para o mercado logístico.

“A automação e a IA estão transformando a logística de diversas maneiras, entre elas, com a otimização de rotas, automatização nos armazéns, gestão preditiva de estoque e o aumento da segurança nas operações”, destaca o especialista.

Santos esclarece que é esperado ainda que os veículos autônomos e drones se tornem cada vez mais comuns nas entregas de mercadorias. “Os benefícios são entregas mais rápidas, redução de custos com mão de obra, expansão da cobertura de entregas, inclusive em áreas remotas, e maior precisão e segurança no transporte de mercadorias”.

O especialista lembra que a Internet das Coisas (IoT) é outro aspecto das inovações que deve ser levado em conta. “A IoT pode otimizar a gestão da cadeia de suprimentos por meio de monitoramento em tempo real, rastreamento de mercadorias, manutenção preditiva e eficiência no armazenamento, como para otimizar espaço e garantir o armazenamento dos produtos em condições adequadas ”.

É importante que as empresas e grandes organizações do setor estejam alinhadas com inovações e tendências para manter a competitividade, reduzir custos, atender às expectativas do consumidor e se adaptar a mudanças regulatórias e ambientais.

“As companhias podem encontrar desafios para se adaptarem a novas e crescentes regulamentações ambientais. Arcar com despesas de soluções tecnológicas voltadas para a sustentabilidade, como redução das emissões de gases poluentes no transporte, exige investimentos significativos”, pontua o especialista.

No entanto, Santos reforça que também existem oportunidades geradas pela logística sustentável. Ele afirma que o uso de IA para planejar rotas mais eficientes e de veículos elétricos e híbridos no transporte de mercadorias é uma grande oportunidade para reduzir a pegada de carbono.

“Para se manterem competitivas, as empresas podem investir em tecnologia, aprimorar a experiência do cliente, focar na sustentabilidade, adaptar-se às mudanças regulatórias e capacitar funcionários”, indica o profissional.

Mercado de trabalho promissor

A pesquisa Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, realizada pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI), revelou que o setor de Logística e Transporte no Brasil será o que mais demandará profissionais até 2027. A projeção para o nível de empregos formais no setor é de mais de 8 milhões de postos.

A ABOL também publicou números do Banco Nacional de Empregos (BNE) que apontam um ritmo acelerado de contratações no setor de logística no Brasil. Entre janeiro e outubro de 2024, o segmento registrou 66,7 mil oportunidades, uma alta de 94,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

