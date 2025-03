World Liberty Financial, inspirado por Trump, fecha US$ 550 milhões em vendas de tokens

A World Liberty Financial, Inc. ("WLFI"), desenvolvedora de um protocolo de DeFi pioneiro e plataforma de governança inspirada por Donald J. Trump, fez história com a conclusão do segundo conjunto de suas vendas de tokens, que totalizaram US$ 550 milhões em receitas brutas em ofertas simultâneas de tokens nos EUA e em outros países.

Após o lançamento em 15 de outubro de 2024, o WLFI concluiu com sucesso dois conjuntos de vendas de tokens em ofertas simultâneas nos EUA e fora dos EUA. No primeiro conjunto, US$ 300 milhões em tokens WLFI foram vendidos entre as ofertas e, no segundo conjunto, US$ 250 milhões em tokens WLFI foram vendidos entre as ofertas. Entre todas as ofertas, US$ 550 milhões em tokens WLFI foram vendidos.

Ao todo, mais de 85.000 participantes nas vendas de tokens passaram pelo processo 'Know Your Customer' (KYC) (Conheça Seu Cliente), a fim de determinar a elegibilidade para participação.

"Este marco prova que aqueles que realmente entendem de criptomoedas e finanças reconhecem o que estamos construindo, e que a WLFI está no caminho certo para turbinar DeFi, uma vez que transforma as finanças mundiais nos próximos anos", disse Zach Witkoff, Cofundador da WLFI. "A World Liberty Financial é grata aos primeiros apoiadores e parceiros da WLFI que perceberam o potencial inovador deste projeto e esperamos sua participação contínua na governança do protocolo WLFI. As vendas de tokens são apenas o começo. Estamos nos preparando para lançar uma onda de tecnologia disruptiva que irá redefinir os limites do que é possível com ativos digitais."

Nos últimos seis meses, a WLFI estabeleceu relacionamentos importantes com os principais protocolos e instituições de blockchain, incluindo Ondo Finance, Ethena, Chainlink, Sui e Aave. Estes relacionamentos posicionaram a WLFI para construir e implementar com mais rapidez sua próxima plataforma, desenvolvida com o propósito de democratizar as finanças para milhões.

A "Estratégia Macro" da WLFI também reuniu vários ativos digitais em seu programa de reserva estratégica, incluindo tokens BTC, ETH, TRX, LINK, SUI e ONDO. A reserva estratégica da WLFI ajuda a reforçar os principais projetos de criptomoedas, enquanto oferece estabilidade a seu tesouro através da diversificação antes da disposição final. A Estratégia Macro pode ser utilizada em parte para permitir que a WLFI financie projetos inovadores, respalde o crescimento do ecossistema e crie novas oportunidades dentro do panorama de DeFi em rápida evolução.

A WLFI continua comprometida em avançar sua missão de criar um futuro financeiro mais inclusivo, apoiado por parcerias estratégicas, tecnologias inovadoras e uma comunidade dedicada. À medida que a World Liberty Financial continua construindo o futuro das finanças descentralizadas, mantenha-se atualizado sobre os últimos desenvolvimentos e anúncios ao nos seguir no X em https://x.com/worldlibertyfi.

Sobre a World Liberty Financial

A World Liberty Financial (WLFI) é um protocolo pioneiro e plataforma de governança de finanças descentralizadas (DeFi), dedicado a capacitar pessoas mediante soluções financeiras transparentes, acessíveis e seguras. Inspirado pela visão do Presidente Donald J. Trump, o WLFI busca democratizar o acesso a DeFi ao criar ferramentas fáceis de usar que trazem os benefícios das finanças descentralizadas a um público mais amplo. O WLFI planeja estar na vanguarda de DeFi, oferecendo uma plataforma intuitiva e robusta que capacita os usuários a participar ativamente do futuro financeiro.

Esta comunicação inclui informações prospectivas sobre planos, previsões e expectativas futuras, sujeitas a riscos e incertezas, e que podem estar sujeitas a alterações.

