Indicação ao Oscar e novos projetos: artista brasileiro fala sobre carreira

O filme Wicked foi indicado ao Oscar 2025 na categoria de Melhores Efeitos Visuais, mas o prêmio foi concedido a Duna: Parte 2. Romualdo Amaral, integrante da equipe responsável pelos efeitos de Wicked, falou sobre a experiência de participar de uma produção indicada pela Academia.

“Fiquei muito feliz com a indicação ao Oscar. Fazer parte dessa equipe e receber esse reconhecimento é algo muito significativo para o nosso trabalho. Isso mostra que estou no caminho certo para continuar crescendo na indústria do cinema. Já imaginava que o prêmio ficaria com Duna, pois as técnicas utilizadas foram criadas especificamente para o filme e tiveram um papel essencial na construção da narrativa”, afirmou Amaral.

Além de acompanhar a cerimônia do Oscar, Romualdo também celebrou a conquista do Brasil na premiação. O país levou o prêmio de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui. “Fiquei muito feliz com essa vitória. O cinema brasileiro precisava desse reconhecimento, principalmente em um momento tão desafiador para a arte e a cultura no Brasil”, comentou.

Além de Wicked, Romualdo Amaral atuou nos efeitos visuais das produções mais recentes da Marvel Studios. Em Capitão América: Admirável Novo Mundo, que estreou em fevereiro de 2025 e em breve estará disponível no Disney Plus, ele liderou a equipe de pós-visualização e trabalhou na animação de elementos, como o escudo do Capitão América, na fase final dos efeitos de pós-produção. Já em Thunderbolts, que chega aos cinemas em maio de 2025, ele liderou a equipe de pós-visualização e participou da concepção dos efeitos visuais de personagens, incluindo a criação das sombras do vilão principal e o efeito de desaparecimento do personagem Fantasma.

Atualmente, Romualdo Amaral segue atuando na indústria cinematográfica como artista de efeitos visuais e diretor. Ele prepara o lançamento de seu primeiro curta-metragem live-action, Small as Pea, além de trabalhar na sequência de Wicked, intitulada Wicked: For Good, que ainda não possui título oficial em português.

Website: https://romualdoamaral.com